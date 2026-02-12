Користувачка тіктоку @ketrichok їздила у Буковель та найпопулярніший гірськолижний курорт Словаччини Ясна. Вона порівняла ціни та сервіс на обох курортах.

Словаччина чи Буковель: куди краще поїхати на лижі?

У Буковелі всі витяги відкриті, натомість в Ясна вони закриті або напівзакриті з можливістю закрити, щоб захиститися від сонця, вітру чи снігу. У цьому пункті виграє Словаччина, адже сидячи нерухомо на відкритому витягу можна змерзнути чи змокнути через сніг.

Черги до витягів у Буковелі навіть в несезон дуже довгі. У Ясна значно спокійніше – тут нема стільки людей, а тому не треба чекати, щоб піднятися на гору. 5 хвилин – це найдовший час, який українка стояла у черзі до витяга у Словаччині.

Оскільки людей на курорті менше, то й кататися комфортніше. У дівчини було відчуття наче вона катається на приватній трасі, адже поруч не було жодного іншого лижника чи сноубордиста. Це велика перевага, адже можна просто насолоджуватися катаннями, а не боятися врізатись в когось.

Щоправда, траси в Ясна підійдуть не для всіх. Вони значно різкіші, ніж у Буковелі. Є багато обривів, крутих гірок і взагалі нема обгороджувальної сітки – катайся, де хочеш. Для досвідчених лижників це перевага, а для початківців – суцільний стрес. До слова, дівчина часто бачила, як в Ясна на гору підіймалася швидка допомога.

Зверніть увагу! Як пише "Подорожуй", у Ясна є 41 траса загальною довжиною 49 кілометрів. Початківцям варто обрати зону "Отупне", де є пологі траси, а для професіоналів на курорті є аж 12 зон для фрірайду.

Скіпаси в Буковелі коштують 2050 гривень на день, а в Словаччині – 71 євро, що становить приблизно 3800 гривень. Прокат лиж і спорядження обійшовся українці майже однаково на двох курортах.

Якщо говорити про розваги, ресторани і готелі, то тут Ясна дуже уступають Буковелю. Дівчина зізналася, що на словацькому курорті не могла знайти смачних сніданків, а вибір ресторанів був дуже маленький. Готель у Ясна був дешевший ніж у Буковелі, але це очевидно – адже сервіс на українському курорті в рази вищий.

Загалом відпочинок на двох курортах коштував майже однаково, оскільки в Буковелі дорожчим було проживання, а у Словаччині – катання.

Якщо порівнювати комфорт трас, витяги і відсутність людей, то у Словаччині краще. Якщо вам важливі класні готелі і розваги – то Буковель,

– підсумувала дівчина.

Українка порівняла Буковель і словацький курорт Ясна: відео

