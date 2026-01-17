Це джерело розташоване у Верховині на Івано-Франківщині. І 24 Канал із посиланням на verkhovyna.life розповість про нього докладніше.

Дивіться також Що це за явище таке – "Карпатське море", та де його можна побачити

Де у Верховині знайти джерело, вода у якому горить?

У Верховині за кілька кілометрів від центру дорогою до села Криворівня є надзвичайне місце. Це природне джерело води, яке однією незвичною особливістю приваблює місцевих і туристів.

Як зазначали на kurs.if.ua, його знайшли пів століття тому – але тоді шукали не воду, а нафту. Також цікаво, що навіть у найлютіші морози джерело не замерзає.

Ось як усе сталося: під час буріння свердловини на глибину близько 200 метрів геологи у надії на нафту натрапили на потужний підземний резервуар іншої корисної копалини – природного газу. Далі газ під тиском почав виривається на поверхню, але не сам, а разом із підземними водами.​​

Відтак і досі з-під землі у цьому місці у Верховині одночасно витікає вода і метан. Цей газ, змішуючись з киснем повітря, створює горючу суміш, яку можна підпалити. Відтак коли до води підносять запалений сірник або запальничку, спалахує полум'я, яке може горіти годинами.​​

Одні люди кажуть, що вода має специфічний запах сірководню, що свідчить про її мінеральне походження з глибинних шарів землі. Інші переконують, що жодного запаху не відчувають. Та тут немає загадки – все залежить від концентрації газу в моменті.

Вода, що палає – загадкове джерело поблизу Верховини: дивіться відео vita_vitatravel

Хай там як, а вогняне джерело стало однією з найцікавіших неординарних туристичних атракцій Верховини. До того ж воно розташоване в мальовничому місці серед карпатських лісів, що робить візит сюди ще більш захопливим.

Як і багато чого у Карпатах, місцина обросла легендами. Гуцули пов'язують походження цього дива з діяльністю мольфарів – карпатських чаклунів. А дехто вірить і у магічні властивості тутешньої води.

Дістатися до джерела можна пішки лісовою стежкою від траси, прогулянка займає близько 30 – 40 хвилин.​​ Джерело відкрите для відвідування цілий рік, але найкраще їхати сюди в теплу пору, коли стежки сухі та прохідні.

Які ще неординарні туристичні магніти Карпат варто відвідати?