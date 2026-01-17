Це джерело розташоване у Верховині на Івано-Франківщині. І 24 Канал із посиланням на verkhovyna.life розповість про нього докладніше.
Де у Верховині знайти джерело, вода у якому горить?
У Верховині за кілька кілометрів від центру дорогою до села Криворівня є надзвичайне місце. Це природне джерело води, яке однією незвичною особливістю приваблює місцевих і туристів.
Як зазначали на kurs.if.ua, його знайшли пів століття тому – але тоді шукали не воду, а нафту. Також цікаво, що навіть у найлютіші морози джерело не замерзає.
Ось як усе сталося: під час буріння свердловини на глибину близько 200 метрів геологи у надії на нафту натрапили на потужний підземний резервуар іншої корисної копалини – природного газу. Далі газ під тиском почав виривається на поверхню, але не сам, а разом із підземними водами.
Відтак і досі з-під землі у цьому місці у Верховині одночасно витікає вода і метан. Цей газ, змішуючись з киснем повітря, створює горючу суміш, яку можна підпалити. Відтак коли до води підносять запалений сірник або запальничку, спалахує полум'я, яке може горіти годинами.
Одні люди кажуть, що вода має специфічний запах сірководню, що свідчить про її мінеральне походження з глибинних шарів землі. Інші переконують, що жодного запаху не відчувають. Та тут немає загадки – все залежить від концентрації газу в моменті.
Вода, що палає – загадкове джерело поблизу Верховини: дивіться відео
Хай там як, а вогняне джерело стало однією з найцікавіших неординарних туристичних атракцій Верховини. До того ж воно розташоване в мальовничому місці серед карпатських лісів, що робить візит сюди ще більш захопливим.
Як і багато чого у Карпатах, місцина обросла легендами. Гуцули пов'язують походження цього дива з діяльністю мольфарів – карпатських чаклунів. А дехто вірить і у магічні властивості тутешньої води.
Дістатися до джерела можна пішки лісовою стежкою від траси, прогулянка займає близько 30 – 40 хвилин. Джерело відкрите для відвідування цілий рік, але найкраще їхати сюди в теплу пору, коли стежки сухі та прохідні.
Водоспад Шипіт на Закарпатті – природне диво в Українських Карпатах, яке спадає з висоти 14 метрів. Водоспад розташований в селі Пилипець Міжгірського району, а назва "Шипіт" означає "шепіт" і відбиває ніжне дзюрчання води під час її каскадного падіння.
Протяті камені на Буковині – особливе місце в Покутсько-Буковинських Карпатах, де гігантські скельні брили формують справжній кам'яний лабіринт серед букового лісу. А родзинкою урочища поруч є Соколине Око – природна арка у скелі на 40 метрів з отвором, схожим на око хижака.