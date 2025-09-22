Воно виникає через взаємодію теплих та холодних шарів повітря. 24 Канал із посиланням на v-mandry та mandrivnuk.info розповість про це докладніше.

Дивіться також Куди піти в Карпати в похід з наметом на одну ніч: маловідома гора з неймовірним краєвидом

"Карпатське море": у чім секрет цього видовищного атмосферного явища Карпатських гір?

"Карпатське море" – це унікальне атмосферне явище, яке можна спостерігати у гірських районах Українських Карпат. Воно виникає у різних місцях, де формуються умови комфортної температурної інверсії.

Що це означає? Що формується теплий шар повітря над холодним, утворюючи умови для туманів і призводячи до появи цілого моря з хмар. Найяскравіше це відбувається у весінні та осінні ранішні години.

І тоді в багатьох карпатських горах можна побачити густі хмарні тумани, що вкривають долини, але залишають видимими вершини гір. У цей момент і виникає враження безкрайньої хвилеподібної білі, схожої на морські хвилі між крутими берегами.

Це явище показує магію казкової краси та зачаровує як місцевих жителів, так і туристів. Адже кожне спостереження унікальне через змінність хмар, світла і форм.

"Карпатське море" – природне диво з хмар, що заворожує кожного: дивіться відео MusicArt-pl

Де можна побачити Карпатське море? Найвідомішим місцем є славнозвісна гора Піп Іван, а ще у районі Яремче та навколо Ворохти – там часто виникають такі оптичні явища, коли тумани "перекривають" карпатські долини.

Які інші незвичні туристичні локації варто подивитися у Карпатах?