У Карпатах є чимало вершин, які вимагають від мандрівників брати із собою намети, щоб подолати маршрут. Дехто ж йде в гори з наметами, щоб насолодитися спокоєм і відпочити від міського шуму. Для тих, хто хоче вперше спробувати залишитися у Карпатах на ніч, є один прекрасний маршрут, пише 24 Канал.

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Що відомо про гору Братківська?

Гора Братківська, висота якої 1788 метрів, – це одна з вершин Карпат, розташована в гірському масиві Ґорґани на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей.

Вона є частиною Братківського хребта, який простягається з північного заходу на південний схід приблизно на 15 кілометрів.

Підкорити гору можна і за один день, однак для цього похід слід починати рано-вранці. Найкраще ж розтягнути маршрут на два дні та переночувати біля підніжжя Братківської. Ночівлі біля гори сприяє наявність гірської річки, в якій можна набрати води.



Гора Братківська / Фото Михайло Гема (24 Канал)

Маршрут на Братківську середньої складності через ландшафт. Практично уся дорога до підніжжя з перепадами висот, тому доводиться часто підійматися та спускатися. Однак дорога пролягає через ліс, що дає можливість сховатися від сонця.

Після висоти приблизно 1600 метрів розпочинається найскладніша частина маршруту, яка пролягає через густий жереп, альпійські луки та ялівець.



Гора Братківська / Фото Михайло Гема (24 Канал)

Однією з найбільших переваг Братківської є те, що це не популярна вершина, тому зустріти людей на маршруті буде дивом. Також Братківська дарує неймовірні краєвиди.

Якщо розтягнути похід на два дні, то є чудова можливість погуляти хребтом і побачити інші вершини, зокрема гору Дурня.

Найближчі населені пункти до Братківської, з яких можна розпочати похід, – це Бистриця, Чорна Тиса, Лопухів. Однак слід врахувати, що дорога селами у поганому стані.

Гора Братківська на карті