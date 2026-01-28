Про відкриття сезону повідомили на офіційному сайті Водяників. Там зазначили, що на курорті є все необхідне для катання – ідеальні траси, прокат спорядження, лижна школа, ресторани, щоб поїсти після насиченого катання, і навіть сауни й джакузі для повного релаксу.

Що відомо про гірськолижний курорт Водяники?

За даними у Вікіпедії, Водяники – це штучно створений лижний курорт, який працює з 2009 року. Загалом тут є три траси – червона, синя і зелена. Їхня загальна протяжність становить 2 кілометри. На курорті облаштували першу в Україні спеціальну U-подібну трасу для катання на сноуборді, а також є трампліни для любителів екстриму.

Піднятися на вершину трас можна крісельним та бугельним витягами. Туристка @zhurakovskaya_nastya, яка днями відвідала Водяники, розповіла, що великих черг до витягів тут немає. Можливо, доведеться постояти 10 хвилин. Вона також порадила заздалегідь бронювати заняття з інструктором, оскільки у день приїзду всі можуть бути зайняті.

Туристка показала гірськолижний курорт Водяники: відео

З Києва у Водяники їхати всього 200 кілометрів. Сюди можна завітати як на день, так і на всі вихідні, адже на території комплексу є готель.

Які ціни на катаннях у Водяниках?

На курорті доступні денні катання – з 9:30 по 17:00 та вечірні – з 17:30 по 20:30. Скіпас на денне катання коштує 1000 гривень у будні та 1100 гривень у вихідні. Вечірнє катання дешевше – 850 – 950 гривень.

Якщо хочеться кататись цілий день, то можна купити скіпас, який охоплює два види катання. Він коштує 1600 – 1800 гривень. Зауважимо, що із 17:00 по 17:30 на курорті технічна перерва і витяги не працюють.

Ціна прокату спорядження стартує від 150 гривень за дорослого і від 130 гривень за дитину.



Ціни на прокат спорядження / Скриншот з сайту курорту

