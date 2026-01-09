Для тих, хто шукає спокійнішого відпочинку, неподалік Ужгорода є унікальний курорт "Красія". Що відомо про це місце для катання на лижах у Карпатах – розповідає 24 Канал.
Дивіться також Відпустка у горах не за всі гроші світу: українка розказала про витрати за 2 дні на Драгобраті
Де розташований курорт "Красія" і як доїхати?
Ця локація розташована у селі Вишка, що в Ужгородському районі, всього за 60 кілометрів від обласного центру Закарпаття. Курорт розташований на однойменній горі Красія – 1036 метрів.
Добратися до курорту можна не тільки на автомобілі, але й поїздом. Для цього потрібно вийти на станції "Кострина", де зупиняється Поїзд №59/60 Київ – Чоп. Також зупинку на станції робить електричка, яка сполучає Сянки й Мукачево.
Курорт "Красія" на карті
Що відомо про гірськолижний курорт "Красія"?
У середу, 7 січня, на сайті курорту офіційно повідомили про відкриття сезону. Наразі за допомогою снігових гармат для катання готують верхню трасу.
Цікаво, що основна траса завдовжки понад 3,5 кілометра є найдовшою в Україні. Піднятися на гору можна як на крісельних, так і на бугельних підйомниках. Ширина траси складає від 100 до 250 метрів.
"Красія" / Фото курорту
Тут є як пологі траси для початківців, так і можливість фрірайду для досвідчених лижників. Та слід звернути увагу, що підйомники працюють з 09:00 до 17:00.
Цікавий факт! За радянських часів тут був розташований великий гірськолижний курорт з єдиним на той час в Україні підйомником.
Скільки коштує покататися на лижах?
Ціни на ski pass доволі демократичні: у будні 1 000 гривень за день для дорослого та 1 300 гривень на вихідні.
Також на курорті діють пільги, а для дітей до 6 років – ski pass безкоштовний.
Скільки коштує покататися на лижах на курорті "Красія" / Скриншот із сайту курорта
Куди поїхати на лижі?
В Україні є близько десяти гірськолижних курортів, більшість з яких вже розпочали сезон.
Любителі активного відпочинку можуть обрати Буковель, який пропонує 68 трас різної складності та сучасну інфраструктуру. Альтернативою є Драгобрат, який відомий унікальними природними умовами для фрірайду,
Відомим курортом є Пилипець у Закарпатській області, який пропонує понад десяток лижних трас на 20 кілометрів та різноманітні підйомники.