Для тих, хто шукає спокійнішого відпочинку, неподалік Ужгорода є унікальний курорт "Красія". Що відомо про це місце для катання на лижах у Карпатах – розповідає 24 Канал.

Де розташований курорт "Красія" і як доїхати?

Ця локація розташована у селі Вишка, що в Ужгородському районі, всього за 60 кілометрів від обласного центру Закарпаття. Курорт розташований на однойменній горі Красія – 1036 метрів.

Добратися до курорту можна не тільки на автомобілі, але й поїздом. Для цього потрібно вийти на станції "Кострина", де зупиняється Поїзд №59/60 Київ – Чоп. Також зупинку на станції робить електричка, яка сполучає Сянки й Мукачево.

Курорт "Красія" на карті

Що відомо про гірськолижний курорт "Красія"?

У середу, 7 січня, на сайті курорту офіційно повідомили про відкриття сезону. Наразі за допомогою снігових гармат для катання готують верхню трасу.

Цікаво, що основна траса завдовжки понад 3,5 кілометра є найдовшою в Україні. Піднятися на гору можна як на крісельних, так і на бугельних підйомниках. Ширина траси складає від 100 до 250 метрів.



"Красія" / Фото курорту

Тут є як пологі траси для початківців, так і можливість фрірайду для досвідчених лижників. Та слід звернути увагу, що підйомники працюють з 09:00 до 17:00.

Цікавий факт! За радянських часів тут був розташований великий гірськолижний курорт з єдиним на той час в Україні підйомником.

Скільки коштує покататися на лижах?

Ціни на ski pass доволі демократичні: у будні 1 000 гривень за день для дорослого та 1 300 гривень на вихідні.

Також на курорті діють пільги, а для дітей до 6 років – ski pass безкоштовний.



Скільки коштує покататися на лижах на курорті "Красія" / Скриншот із сайту курорта

Куди поїхати на лижі?