Відпочинок у Славську: які переваги курорту та що варто знати?
1. Проживання
У Славську та його околицях працюють сотні об'єктів розміщення: від готельно-ресторанних комплексів і мініготелів до котеджів, вілл, приватних садиб і гостьових будинків. Також місцеві жителі активно здають кімнати, будинки й апартаменти туристам. Вибір житла тут широкий: за рівнем комфорту, розташуванням і ціною, тож підібрати варіант під будь-який бюджет не складно. Орієнтовні ціни на зимовий сезон 2026:
- Приватні садиби: 700 – 900 гривень за добу на двох без харчування.
- Готелі середнього рівня: 1 200 – 1 800 гривень за стандартний номер зі сніданком.
- Великі туристичні комплекси та котеджі з сауною, басейном або чанами: 2 500 – 3 500 гривень за добу.
- Економні варіанти: кімнати у місцевих жителів від 500 гривень на людину.
При ранньому бронюванні або в міжсезоння можливі знижки до 20 відсотків. Тим, хто приїжджає кататися на лижах, варто звертати увагу на житло поблизу підйомників: воно зручніше, але зазвичай дорожче.
Проживання у Славську / фото Canva
2. Прокат спорядження та навчання
Як пише Gazetavv, oренда спорядження у Славському на сезон 2025 – 2026 коштує:
- Лижі або сноуборд середнього рівня: 150 – 250 гривень за день.
- Професійне обладнання: 300 – 400 гривень за день.
- Шолом, черевики, палиці: по 50 – 100 гривень кожен, оплачуються окремо.
У більшості прокатів обладнання можна залишати на ніч без додаткової оплати, якщо оренда триває кілька днів поспіль.
3. Послуги інструкторів:
- Дорослі: 700 – 800 гривень за годину навчання.
- Діти: 500 – 600 гривень за годину.
4. Гірськолижні траси
Славське – один із найбільших гірськолижних курортів України. Тут облаштовано близько 30 лижних трас, розташованих на схилах гір Тростян, Погар, Кремінь, Високий Верх і Менчул. Спуски різняться довжиною та складністю, тож підходять як для новачків, так і для досвідчених лижників і сноубордистів.
- Тростян (1 232 метри) – найпопулярніша зона катання. Має 11 трас загальною довжиною 22 кілометрів, серед яких є сертифіковані міжнародні спуски для професіоналів, а також окремі ділянки для початківців.
- Погар (857 метрів) – гора в центрі селища з одними з найскладніших трас курорту. Підходить для екстремалів і фрірайдерів, але має і навчальні спуски.
Гора Погар / фото Вікіпедії
- Кремінь (731 метр) – ідеальне місце для новачків. Пологі, широкі траси без різких перепадів, зручні для навчання.
- Високий Верх (1 242 метри) – найвища гора околиць, де працює комплекс "Захар Беркут" з найдовшим крісельним витягом в Україні (2 800 метрів).
- Менчул (1 072 метри) – віддалена, але менш людна локація зі складними, мальовничими трасами для досвідчених райдерів.
На всіх горах працюють витяги, пункти прокату спорядження, лижні школи та інструктори. Частина трас оснащена сніговими гарматами й освітленням для вечірнього катання.
5. Харчування
У Славському достатньо закладів, де можна швидко перекусити або повноцінно поїсти. Кафе та кіоски з гарячими напоями працюють біля підйомників, а на деяких вершинах і біля підніжжя гір є ресторани й колиби з панорамними краєвидами.
Курорт пропонує страви української, європейської, карпатської та бойківської кухні. Серед популярних закладів: ресторани при готелях, колиби та піцерії. Для тих, хто планує готувати самостійно, доступні номери з кухнею та магазини з необхідними продуктами. Найбільший вибір у супермаркетах у центрі селища.
Як дістатися?
Славське – єдиний гірськолижний курорт України із залізничною станцією. Через неї проходять поїзди з Києва, Львова, Одеси, Харкова, Дніпра, Запоріжжя, Ужгорода та інших. З міст без прямого сполучення зручно доїхати поїздом до Львова, а звідти – автобусом або електричкою (приблизно 2 – 2,5 години). Електрички також курсують із Мукачевого та Ужгорода. До Славського можна дістатися і власним автомобілем, дорога в хорошому стані.
Які ще курорти варто розглянути?
