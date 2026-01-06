Корисна для вас тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Karpatium.

Відпочинок у Славську: які переваги курорту та що варто знати?

1. Проживання

У Славську та його околицях працюють сотні об'єктів розміщення: від готельно-ресторанних комплексів і мініготелів до котеджів, вілл, приватних садиб і гостьових будинків. Також місцеві жителі активно здають кімнати, будинки й апартаменти туристам. Вибір житла тут широкий: за рівнем комфорту, розташуванням і ціною, тож підібрати варіант під будь-який бюджет не складно. Орієнтовні ціни на зимовий сезон 2026:

Приватні садиби: 700 – 900 гривень за добу на двох без харчування.

700 – 900 гривень за добу на двох без харчування. Готелі середнього рівня: 1 200 – 1 800 гривень за стандартний номер зі сніданком.

1 200 – 1 800 гривень за стандартний номер зі сніданком. Великі туристичні комплекси та котеджі з сауною, басейном або чанами: 2 500 – 3 500 гривень за добу.

2 500 – 3 500 гривень за добу. Економні варіанти: кімнати у місцевих жителів від 500 гривень на людину.

При ранньому бронюванні або в міжсезоння можливі знижки до 20 відсотків. Тим, хто приїжджає кататися на лижах, варто звертати увагу на житло поблизу підйомників: воно зручніше, але зазвичай дорожче.

Проживання у Славську / фото Canva

2. Прокат спорядження та навчання

Як пише Gazetavv, oренда спорядження у Славському на сезон 2025 – 2026 коштує:

Лижі або сноуборд середнього рівня : 150 – 250 гривень за день.

: 150 – 250 гривень за день. Професійне обладнання: 300 – 400 гривень за день.

300 – 400 гривень за день. Шолом, черевики, палиці: по 50 – 100 гривень кожен, оплачуються окремо.

У більшості прокатів обладнання можна залишати на ніч без додаткової оплати, якщо оренда триває кілька днів поспіль.

3. Послуги інструкторів:

Дорослі: 700 – 800 гривень за годину навчання.

700 – 800 гривень за годину навчання. Діти: 500 – 600 гривень за годину.

4. Гірськолижні траси

Славське – один із найбільших гірськолижних курортів України. Тут облаштовано близько 30 лижних трас, розташованих на схилах гір Тростян, Погар, Кремінь, Високий Верх і Менчул. Спуски різняться довжиною та складністю, тож підходять як для новачків, так і для досвідчених лижників і сноубордистів.

Тростян (1 232 метри) – найпопулярніша зона катання. Має 11 трас загальною довжиною 22 кілометрів, серед яких є сертифіковані міжнародні спуски для професіоналів, а також окремі ділянки для початківців.

– найпопулярніша зона катання. Має 11 трас загальною довжиною 22 кілометрів, серед яких є сертифіковані міжнародні спуски для професіоналів, а також окремі ділянки для початківців. Погар (857 метрів) – гора в центрі селища з одними з найскладніших трас курорту. Підходить для екстремалів і фрірайдерів, але має і навчальні спуски.

Гора Погар / фото Вікіпедії

Кремінь (731 метр) – ідеальне місце для новачків. Пологі, широкі траси без різких перепадів, зручні для навчання.

– ідеальне місце для новачків. Пологі, широкі траси без різких перепадів, зручні для навчання. Високий Верх (1 242 метри) – найвища гора околиць, де працює комплекс "Захар Беркут" з найдовшим крісельним витягом в Україні (2 800 метрів).

– найвища гора околиць, де працює комплекс "Захар Беркут" з найдовшим крісельним витягом в Україні (2 800 метрів). Менчул (1 072 метри) – віддалена, але менш людна локація зі складними, мальовничими трасами для досвідчених райдерів.

На всіх горах працюють витяги, пункти прокату спорядження, лижні школи та інструктори. Частина трас оснащена сніговими гарматами й освітленням для вечірнього катання.

5. Харчування

У Славському достатньо закладів, де можна швидко перекусити або повноцінно поїсти. Кафе та кіоски з гарячими напоями працюють біля підйомників, а на деяких вершинах і біля підніжжя гір є ресторани й колиби з панорамними краєвидами.

Курорт пропонує страви української, європейської, карпатської та бойківської кухні. Серед популярних закладів: ресторани при готелях, колиби та піцерії. Для тих, хто планує готувати самостійно, доступні номери з кухнею та магазини з необхідними продуктами. Найбільший вибір у супермаркетах у центрі селища.

Як дістатися?

Славське – єдиний гірськолижний курорт України із залізничною станцією. Через неї проходять поїзди з Києва, Львова, Одеси, Харкова, Дніпра, Запоріжжя, Ужгорода та інших. З міст без прямого сполучення зручно доїхати поїздом до Львова, а звідти – автобусом або електричкою (приблизно 2 – 2,5 години). Електрички також курсують із Мукачевого та Ужгорода. До Славського можна дістатися і власним автомобілем, дорога в хорошому стані.

