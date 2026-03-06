Однією з таких маловідомих перлин є особняк, пов’язаний з відомою родиною меценатів, яка відіграла важливу роль у розвитку Києва. Йдеться про маєток Олександра Терещенка на тікток-акаунті hey.kyiv.

Чим особливий особняк Терещенка?

Всередині особняка збереглися оригінальні меблі та елементи інтер’єру. Це один з будинків Києва, який обладнали ліфтом, що працює досі. Збудований маєток за проєктом архітектора Петра Бойцова ще у 1898 році вражав розкішшю. У той час він славився 33 кімнатами, мармуровими сходами та інженерним обладнанням: електричним освітленням, паровим опаленням.



Інтер'єр маєтку Терещенка / Фото Rasal Hague

У 1920-х роках особняк націоналізували й більшовики розграбували. Всередині вони зберігали картини, які вкрали в інших київських садибах.

Проте багато елементів все ж таки вдалося зберегти. В інтер’єрах збереглося первісне декоративне оздоблення та частково умеблювання. Тут можна побачити позолочену ліпнину, старовинні меблі, венеційське дзеркало, китайські вази ХVIII століття та неймовірні стелі.



Інтер'єр маєтку Терещенка / Фото Rasal Hague

Сьогодні тут розташована Національна медична бібліотека, куди можна потрапити на екскурсію всього за 110 гривень. Маєток Олександра Терещенка стоїть на розі вулиць Антоновича та Скоропадського. Його досі називають одним з найкрасивіших особняків старого міста.

Як виглядає маєток Терещенка: дивіться відео

До слова, у Києві працює музей, який присвячений міській моді 1830 – 1920-х років. Роликом з цього музею поділилися на тікток-сторінці @kyivmania. Музей був зачинений у квітні минулого року через низьку відвідуваність, але знову відкрився в лютому цього року.

