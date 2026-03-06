Одной из таких малоизвестных жемчужин является особняк, связанный с известной семьей меценатов, которая сыграла важную роль в развитии Киева. Речь идет об имении Александра Терещенко на тикток-аккаунте hey.kyiv.

Читайте также Где родился главный герой "Мавки" Иван Довженко: 3 места, в которые вы влюбитесь

Чем особенный особняк Терещенко?

Внутри особняка сохранилась оригинальная мебель и элементы интерьера. Это один из домов Киева, который оборудовали лифтом, работающий до сих пор. Построенный особняк по проекту архитектора Петра Бойцова еще в 1898 году поражал роскошью. В то время он славился 33 комнатами, мраморными лестницами и инженерным оборудованием: электрическим освещением, паровым отоплением.



Интерьер имения Терещенко / Фото Rasal Hague

В 1920-х годах особняк национализировали и большевики разграбили. Внутри они хранили картины, которые украли в других киевских усадьбах.

Однако многие элементы все же удалось сохранить. В интерьерах сохранилось первоначальное декоративное убранство и частично меблировка. Здесь можно увидеть позолоченную лепнину, старинную мебель, венецианское зеркало, китайские вазы ХVIII века и невероятные потолки.



Интерьер имения Терещенко / Фото Rasal Hague

Сегодня здесь расположена Национальная медицинская библиотека, куда можно попасть на экскурсию всего за 110 гривен. Имение Александра Терещенко стоит на углу улиц Антоновича и Скоропадского. Его до сих пор называют одним из самых красивых особняков старого города.

Как выглядит имение Терещенко: смотрите видео

К слову, в Киеве работает музей, который посвящен городской моде 1830 – 1920-х годов. Роликом из этого музея поделились на тикток-странице @kyivmania. Музей был закрыт в апреле прошлого года из-за низкой посещаемости, но снова открылся в феврале этого года.

Что еще стоит прочитать?