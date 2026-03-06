Алексей Гнатковский – украинский актер театра и кино, режиссер и народный артист Украины. Он родился 9 ноября 1985 года в Ивано-Франковске, учился в Прикарпатском национальном университете имени Василия Стефаника, где сначала закончил исторический факультет, а затем Институт искусств. Широкой аудитории актер стал известен также благодаря работам в кино и телепроектах, а в 2024 году получил звание народного артиста Украины.
Уже стало известно, что Алексей вживую будет комментировать церемонию вручения премии Оскар в ночь с 15 на 16 марта, об этом сообщает Общественное Культура. Актер также станет ведущим предшоу перед трансляцией события.
Смотрите также Где родился главный герой "Мавки" Иван Довженко: 3 места, в которые вы влюбитесь
Что интересного можно посетить туристу в Ивано-Франковске?
- Ратуша
Главная площадь Рынок и символ города. Самое высокое здание Ивано-Франковска (почти 50 метров) со смотровой площадкой и панорамными видами.
Вид с Ратуши / фото Милены Бордаковой
- Дворец Потоцких
Бывшая резиденция польских магнатов, впоследствии военный госпиталь. Часто там проводят фестивали, выставки и культурные события.
- Бастион
Отреставрированная часть городских укреплений с ресторанами, магазинами и галереями, популярное туристическое пространство.
- Кафедральный собор
Покрова Пресвятой Богородицы Известный своей историей и внутренним убранством, пишет "Карпатиум". Здесь расположена чудотворная икона, что привлекает паломников.
Кафедральный собор / фото Veronika Denisenko
- Вовчинецкие горы
Природная зона отдыха в 7 километрах от центра города с прекрасными видами на Франковск и Карпаты.
Смотрите также Не во Львове: где родился Евгений Коновалец и что посмотреть на малой родине создателя ОУН
- Подземный переход "Вагабундо"
Творческое пространство с кинопоказами, выставками, встречами с писателями и концертами.
- Улица Ивана Труша
Самая маленькая улица города – всего 65 метров длиной и 6 метров шириной.
Улица Ивана Труша / фото MISCE
- Тринитарская улица
Одна из старейших улиц Ивано-Франковска, практически ровесница города.
- Галерея-рамарня ЦМОК
Выставки современного искусства и эксклюзивные рамки для работ.
- Ивано-Франковский краеведческий музей
Большая коллекция археологических памятников, старопечатных книг, оружия и элементов народного быта.
Где еще родились известные фигуры и что там интересного можно увидеть?
Интересно узнать, где родился Михаил Поплавский. Одно из самых загадочных мест – это Монастырище. Эта природная достопримечательность часто сравнивается с английским Стоунхенджем: посреди степи стоит овальная скала, а под ее тенью течет река Ингул.
Или же, где родился основатель модного дома Valentino. На удивление, он родился не в Париже, а в Италии. В этом городе можно посетить Ковбойленд, Дуомо ди Вогера, музей истории Вогеры, Кастелло Висконтео, а также многочисленные церкви и другие достопримечательности.