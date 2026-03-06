Алексей Гнатковский – украинский актер театра и кино, режиссер и народный артист Украины. Он родился 9 ноября 1985 года в Ивано-Франковске, учился в Прикарпатском национальном университете имени Василия Стефаника, где сначала закончил исторический факультет, а затем Институт искусств. Широкой аудитории актер стал известен также благодаря работам в кино и телепроектах, а в 2024 году получил звание народного артиста Украины.

Уже стало известно, что Алексей вживую будет комментировать церемонию вручения премии Оскар в ночь с 15 на 16 марта, об этом сообщает Общественное Культура. Актер также станет ведущим предшоу перед трансляцией события.

Что интересного можно посетить туристу в Ивано-Франковске?

Ратуша

Главная площадь Рынок и символ города. Самое высокое здание Ивано-Франковска (почти 50 метров) со смотровой площадкой и панорамными видами.

Вид с Ратуши / фото Милены Бордаковой

Дворец Потоцких

Бывшая резиденция польских магнатов, впоследствии военный госпиталь. Часто там проводят фестивали, выставки и культурные события.

Бастион

Отреставрированная часть городских укреплений с ресторанами, магазинами и галереями, популярное туристическое пространство.

Кафедральный собор

Покрова Пресвятой Богородицы Известный своей историей и внутренним убранством, пишет "Карпатиум". Здесь расположена чудотворная икона, что привлекает паломников.

Кафедральный собор / фото Veronika Denisenko

Вовчинецкие горы

Природная зона отдыха в 7 километрах от центра города с прекрасными видами на Франковск и Карпаты.

Подземный переход "Вагабундо"

Творческое пространство с кинопоказами, выставками, встречами с писателями и концертами.

Улица Ивана Труша

Самая маленькая улица города – всего 65 метров длиной и 6 метров шириной.



Улица Ивана Труша / фото MISCE

Тринитарская улица

Одна из старейших улиц Ивано-Франковска, практически ровесница города.

Галерея-рамарня ЦМОК

Выставки современного искусства и эксклюзивные рамки для работ.

Ивано-Франковский краеведческий музей

Большая коллекция археологических памятников, старопечатных книг, оружия и элементов народного быта.

