Где родился основатель модного дома Valentino и что интересного увидеть в этом городе?

Валентино Гаравани – один из самых известных и влиятельных модельеров 20 – 21 века, легенда итальянской высокой моды.

Валентино позирует для портрета в Сомерсет-Хаусе в Лондоне / фото CNN

Валентино родился в 1932 году в городе Вогера на севере Италии. Свое профессиональное образование он получал в Париже, где учился и работал в ателье высокой моды. Именно французская школа сформировала его безупречный вкус, любовь к классическим силуэтам и внимание к деталям.

В 1959 году он основал собственный модный дом в Риме, который быстро получил международное признание. Его ранние коллекции отличались элегантными вечерними платьями, а "Valentino Red" – насыщенный красный оттенок стал его визитной карточкой. Среди его клиенток были королевы, первые леди и голливудские звезды, включая Джеки Кеннеди и Энн Хэтэуэй.

Платформа TripAdvisor сделала список лучших достопримечательностей и локаций, которые стоит посетить в городе Вогера:

Ковбойленд (Cowboyland): тематический парк в стиле Дикого Запада с аттракционами, шоу и зонами для всей семьи.

Дуомо ди Вогера (Duomo di Voghera): главный собор города с особой атмосферой тишины и гармонии, украшенный иконами и изящными деталями интерьера.

Дуомо ди Вогера (Duomo di Voghera) / фото TripAdvisor

Музей истории Вогеры имени Джузеппе Беккари: музей, посвященный истории города и региона, с археологическими и культурными экспонатами.

Tempio Sacrario della Cavalleria Italiana: мемориальный храм, посвященный итальянской кавалерии – уникальное сочетание истории и сакральной архитектуры.

Кастелло Висконтео: средневековый замок в центре города, где периодически проходят выставки и культурные события.

Civica Biblioteca Ricottiana: городская библиотека с историческим фондом и уютной атмосферой для ценителей тишины и книг.

Chiesa di Santa Maria delle Grazie: старинная церковь с религиозными произведениями искусства и спокойной духовной атмосферой.

Каса Москино (Casa Moschino): интересное архитектурное здание, которое привлекает внимание своим стилем и историей.

Chiesa di San Sebastiano: небольшая, но атмосферная церковь с историческим интерьером.

Chiesa di San Rocco: старинная церковь, недавно отреставрированная, с аутентичными религиозными элементами.

Музей железнодорожного дела Энрико Пессина: Небольшой, но интересный музей, посвященный истории железной дороги и транспорта региона.

