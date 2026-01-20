Интересная для вас тема? Тогда оставайтесь с нами и читайте статью от 24 Канала со ссылкой на CNN.
Где родился основатель модного дома Valentino и что интересного увидеть в этом городе?
Валентино Гаравани – один из самых известных и влиятельных модельеров 20 – 21 века, легенда итальянской высокой моды.
Валентино позирует для портрета в Сомерсет-Хаусе в Лондоне / фото CNN
Валентино родился в 1932 году в городе Вогера на севере Италии. Свое профессиональное образование он получал в Париже, где учился и работал в ателье высокой моды. Именно французская школа сформировала его безупречный вкус, любовь к классическим силуэтам и внимание к деталям.
В 1959 году он основал собственный модный дом в Риме, который быстро получил международное признание. Его ранние коллекции отличались элегантными вечерними платьями, а "Valentino Red" – насыщенный красный оттенок стал его визитной карточкой. Среди его клиенток были королевы, первые леди и голливудские звезды, включая Джеки Кеннеди и Энн Хэтэуэй.
Платформа TripAdvisor сделала список лучших достопримечательностей и локаций, которые стоит посетить в городе Вогера:
Ковбойленд (Cowboyland): тематический парк в стиле Дикого Запада с аттракционами, шоу и зонами для всей семьи.
Дуомо ди Вогера (Duomo di Voghera): главный собор города с особой атмосферой тишины и гармонии, украшенный иконами и изящными деталями интерьера.
Дуомо ди Вогера (Duomo di Voghera) / фото TripAdvisor
Музей истории Вогеры имени Джузеппе Беккари: музей, посвященный истории города и региона, с археологическими и культурными экспонатами.
Tempio Sacrario della Cavalleria Italiana: мемориальный храм, посвященный итальянской кавалерии – уникальное сочетание истории и сакральной архитектуры.
Кастелло Висконтео: средневековый замок в центре города, где периодически проходят выставки и культурные события.
Civica Biblioteca Ricottiana: городская библиотека с историческим фондом и уютной атмосферой для ценителей тишины и книг.
Chiesa di Santa Maria delle Grazie: старинная церковь с религиозными произведениями искусства и спокойной духовной атмосферой.
Каса Москино (Casa Moschino): интересное архитектурное здание, которое привлекает внимание своим стилем и историей.
Chiesa di San Sebastiano: небольшая, но атмосферная церковь с историческим интерьером.
Chiesa di San Rocco: старинная церковь, недавно отреставрированная, с аутентичными религиозными элементами.
Музей железнодорожного дела Энрико Пессина: Небольшой, но интересный музей, посвященный истории железной дороги и транспорта региона.
