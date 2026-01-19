А именно в селе Двиркивщина возле Яготина, что в Бориспольском районе. Что там интересного есть для туристов, 24 Канал расскажет благодаря материалам UkrainaIncognita.

Где расположено родное село Андрея Шевченко и что там интересного можно посмотреть в регионе?

Андрей Шевченко родился 29 сентября 1976 года в селе Двиркивщина Яготинской общины Бориспольского района Киевской области. Это небольшое село на несколько сотен человек, и вот именно там появилась на свет будущая легенда украинского футбола, как отмечает "Радио Свобода".

Первые три года жизни Шевы прошли в Двиркивщине, а с 1979 года семья переехала в Киев. География Андрея очень широкая – он играл за "Динамо" Киев, итальянский "Милан" и английский "Челси", но не забыл и об участии в жизни родной общины.

Что же интересного для туристов есть в этом регионе? Прежде всего, Яготин – ближайший город к Двиркивщине. Он расположен примерно в 100 километрах к востоку от столицы и предлагает гостям исторические музеи, религиозные сооружения и культурные объекты.

А вот в нескольких десятках километров от Яготина стоит Переяслав – один из древнейших городов Украины, который называют городом-музеем. В небольшом поселении с 30 тысячами жителей открыто музеев аж 27.

Переяслав славится уникальным Национальным историко-этнографическим заповедником, который объединяет более 30 выставок разного профиля. Посетители могут окунуться в традиции и историю со времен Руси до современности.

Особенно интересным является и Музей космоса, размещенный в 130-летней деревянной церкви. Это необычное сочетание старинной архитектуры и космической тематики делает музей уникальным культурным объектом.

В целом, Киевская область предлагает туристам множество интересных локаций, в том числе и для отдыха выходного дня. Регион богат на исторические памятники, природные заповедники и культурные объекты, которые раскрывают многовековую историю украинского народа.

