Когда Афины считали лишь транзитной точкой на пути к греческим островам, но сегодня город превратился в полноценное туристическое направление. Писательница и путешественница Arta Ghanbari в материале для CN Traveller поделилась идеальным маршрутом Афинами, который поможет туристам увидеть город с лучшей стороны и получить максимум впечатлений от путешествия.

Как идеально провести отдых в Афинах за 3 дня?

День первый: античная классика и самые старые кварталы

Утро

Начните день как можно раньше с визита в Акрополь, пока утреннее солнце еще мягкое, а толпы туристов не успели образоваться. На неспешный подъем по мраморной лестнице, осмотр Парфенона, Храма Афины Ники и Театра Диониса понадобится около двух – трех уверенных часов. Если позволяет время, загляните на холм Филопапу, где расположена пещерная тюрьма Сократа. Сразу после этого посвятите еще час современному музею Акрополя неподалеку, чтобы увидеть тысячи уникальных артефактов.

Музей Акрополя / фото TripAdvisor

После обеда

Спуститесь через улицу Теориас в направлении колоритного района Монастираки. Для быстрого, но невероятно вкусного обеда посетите заведение Feyrouz – здесь готовят лучшую ближневосточную уличную еду в городе. После перекуса позвольте себе заблудиться в пешеходных переулках Адриана. Это зона рынков и антикварных магазинов, где на фоне древней Агоры и храма Гефеста можно отыскать уникальные сувениры.

Вечер

На закате отправляйтесь в старейший район города Плаки. Когда включается подсветка Акрополя, мощеные улочки становятся магическими. Прогуляйтесь мимо библиотеки Адриана и неоклассические дома на улице Лизиу, а также посетите церковь Святых Ненаемников Колокинта (открыта до 20:00). Завершите день на оживленных лестницах улиц Мнисиклеус или Клепсидрас, где столики ресторанов стоят прямо на ступеньках под открытым небом.



Район Плаки / фото Википедии

День второй: музеи и олимпийская история

Утро

Посвятите первую половину дня культуре. На проспекте Василисис Софияс рядом расположены два замечательных пространства – это музей Бенаки и музей кикладского искусства. Направляясь туда через главную площадь Синтагма, обязательно подстройте время под начало любого часа, чтобы застать театрализованную смену элитной стражи эвонов в их традиционной форме с помпонами и плиссированными юбками.

После обеда

Переместитесь в респектабельный и модный район Колонаки. Зайдите на кофе и свежую выпечку в современную пекарню Kora или займите столик в культовом заведении Da Capo для наблюдения за местной публикой. Прогуляйтесь местными арт-галереями и бутиками керамики (например, Mod Space). На обед стоит посетить таверну Filippou, которая работает с 1923 года и сохраняет атмосферу старой классической винодельни.

Район Колонаки / фото Википедии

Вечер

Когда солнце начнет садиться, спрячьтесь от городского шума в Национальном саду (ворота закрываются с заходом солнца, примерно в 19:30 летом). Пройдите мимо прудов с черепахами и цветущие перголы, выйдя на стороне района Паграти. Здесь перед вами предстанет полностью мраморный стадион Панатинаикос (Каллимармаро), где в 1896 году прошли первые современные Олимпийские игры. Проведите остаток вечера в Паграти: на площади Варнавы или у Фонда Гуландриса, заглянув в один из популярных винных баров или ресторанов (Akra, Soil, Mavro Gatos).

День третий: портовое искусство и море

Утро

Откройте для себя морские Афины. Езжайте в главный порт города Пирея. Сегодня бывшие заброшенные портовые склады здесь превратились в центры современного искусства. Прогуляйтесь между концептуальными галереями Carwan, Sylvia Kouvali и Intermission.



Порт Пирея / фото Википедии

После обеда

Устройте длинный, традиционный греческий обед в одной из рыбных таверн порта (например, Margaro или Yperokeanio), заказав свежий улов и ципуро со льдом. После этого садитесь на прибрежный трамвай T7, который следует вдоль Афинской Ривьеры. Чем дальше от порта, тем чище пляжи. Лучшее место для отдыха – это зеленый пригородный район Вулиагмени и одноименное термальное озеро, где обустроен стильный пляжный клуб со скалистыми видами.

Вечер

Вернитесь в центр, чтобы почувствовать совсем другую сторону города в творческом и бунтарском районе Экзархия. Если есть силы, перед этим поднимитесь на холм Ликавит (или более короткий холм Стрефи), чтобы застать панорамный закат над всем городом и морем. Затем спуститесь на пешеходные улочки Валтециу или Метониса, где стены покрыты граффити, а столики баров занимают все тротуары. Ужинайте в модных ресторанах Pharaoh или Alouatou, или выберите традиционную таверну Peinaleon.

Когда лучше всего ехать в Афины?

Зима в Афинах - это идеальное время для тех – это идеальное время для тех, кто не любит туристическую суету и стремится сэкономить на жилье, рассказывает Lonely Planet.

Декабрь (от 12 до 16 градусов): город погружается в праздничную рождественскую атмосферу. Вас ждут катки, ярмарки и праздничные концерты, хотя стоит прихватить зонтик, ведь это один из самых дождливых месяцев.

Январь (от 7 до 13 градусов): самый спокойный месяц года. Толп у достопримечательностей нет, цены на отели минимальные, а вечерняя жизнь города остается так же драйвовой.

Февраль (от 12 до 15 градусов): несмотря на прохладу и возможные дожди, город оживает благодаря старту трехнедельного сезона карнавалов (Апокриес). Не пропустите "Дымный четверг" (Цикнопемпти), когда улицы наполняются ароматами гриля.

Весна – пожалуй, лучший баланс между комфортной погодой и количеством туристов.

Март (от 12 до 18 градусов): становится значительно теплее. Это прекрасное время для прогулок по пешеходной зоне Дионисия Ареопагита. В конце месяца можно застать масштабный военный парад ко Дню независимости (25 марта).

Апрель (от 15 до 22 градусов): золотое время для посещения Акрополя. Солнце еще не печет, небо безоблачное, а очереди умеренные. Если православная Пасха выпадает на апрель, вы станете свидетелями зрелищного ночного шествия со свечами на Страстную пятницу.

Май (от 20 до 27 градусов): официальное открытие фестивального сезона (еды, джаза и уличного искусства).

Лето – это время для тех, кто хочет максимального драйва, ночной жизни и морского отдыха, несмотря на высокие цены.

Июнь (от 25 до 32 градусов): начало "высокого сезона". Билеты и жилье дорожают.

Июль (в среднем 30 – 35 градусов): начало пиковой жары, которая порой достигает и выше. Время для пляжей Порто Рафти или Лиманакия. Экскурсии днем лучше отменить из-за толпы и солнце.

Август (от 33 до 42 градусов): экстремальная жара, иногда даже выше. Сами афиняне массово бегут на острова, поэтому город становится немного свободнее. Зато побережье радует невероятными закатами и водным спортом.

Осень возвращает в Афины комфорт и приятные цены.

Сентябрь (комфортные 24 – 29 градусов): один из лучших месяцев для визита. Толпы редеют, летняя жара спадает, а море остается очень теплым. Можно устроить пикник на холме Ликавит или съездить на фисташковый фестиваль на соседний остров Эгина.

Октябрь (от 18 до 24 градусов): прекрасная мягкая погода. Идеальное время для дегустаций на винодельнях Аттики или хайкинга в горах Парнита. Цены на перелеты и жилье снова падают.

Ноябрь (от 15 до 20 градусов): начало прохладного "низкого сезона". Кроме прогулок по полупустому Акрополю, ноябрь привлекает спортсменов со всего мира благодаря знаменитому Афинскому классическому марафону.

