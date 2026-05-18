Однако проблема заключается в том, что эти туристические локации всегда переполняются отдыхающими в пик сезона, пишет The Times.

Читайте также Объездной туризм набирает популярность: что это такое и почему теперь обходят известные места

Специалисты отмечают, что восточная часть Средиземноморья ничем не хуже, а в некоторых случаях даже дешевле и спокойнее.

Куда поехать вместо популярных курортов?

Албания

Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google

Добавить

Эта страна становится все более популярной. Она расположена между Грецией и Черногорией и привлекает туристов не только морем, но и доступными ценами.

В Албании можно недорого поесть в ресторанах, а местные курорты значительно дешевле популярных направлений Средиземноморья. Побережье страны активно развивается, поскольку каждый год здесь появляется все больше отелей и курортов.

Но кроме пляжей, Албания интересна своей историей. Здесь сохранились древние руины Аполлонии и Бутринти, а город Берат известен османской архитектурой XV века.

Черногория

Эта страна уже давно перестала быть секретным направлением, но подходит для спокойного европейского курорта.

Особое внимание туристов привлекает Которский залив и полуостров Луштица, на котором можно совместить пляжный отдых с прогулками по природе.

Здесь красивые маршруты через сосновые леса, а неподалеку расположен старинный город Котор, который входит в мировое наследие ЮНЕСКО. Также путешественники в Черногории любят посещать Национальный парк Дурмитор.

Кипр

Среди любителей активного отдыха Кипр становится все более популярным. Сюда часто приезжают велоспортсмены. Кто не хочет лежать весь день на пляже, может подняться в горы Троодос.

А вот для любителей загореть и понежиться на солнышке стоит обратить на пляж Губернатора, расположенный недалеко от аэропорта Ларнаки.

Хорватия

Побережье Хорватии славится чистым морем и атмосферой летнего отдыха, однако полуостров Истрия часто остается в тени популярных курортов.

Пореч считается одним из самых интересных городов региона – это курорт с почти 2000-летней историей. Здесь сочетается римское, венецианское и византийское наследие, а одной из главных достопримечательностей является старинная базилика с мозаиками.

Южная Турция

На средиземноморском побережье Турции до сих пор можно найти небольшие семейные отели и спокойные курорты без чрезмерного количества туристов.

Отличным выбором может стать Калкан – курортный город с пляжными клубами и красивым побережьем. По сравнению с Миконосом или Ибицей, отдых здесь обходится гораздо дешевле, а на многих пляжах шезлонги остаются бесплатными для гостей.

Именно поэтому южная Турция все чаще становится альтернативой дорогим и переполненным средиземноморским курортам.

Как выглядит Калкан в Турции: смотрите видео

Куда поехать вместо популярного Алгарве в Португалии?

Вместо раскрученного Алгарве в Португалии, стоит выбрать регион Алентежу. Revigorate пишет, что здесь гораздо более спокойная атмосфера, а туристы могут так же полюбоваться живописными побережьями и уютными местами.

Алентежу известен одними из самых красивых пляжей в мире. Регион еще не стал переполнен туристами, поэтому сюда стоит наведаться тем, кто ищет спокойствия и уединения. Особенностью побережья является белый песок и голубые воды Атлантического океана.

Что еще интересного стоит прочитать?

Остров Тасос известен чистыми пляжами, зелеными горами и более доступным жильем по сравнению с другими популярными курортами Греции. На острове есть живописные села, такие как Теологос и Панагия, а также известные пляжи, среди которых Золотой пляж и Мраморный пляж, отличающиеся спокойной атмосферой.

Босния и Герцоговина становится популярным туристическим направлением благодаря природе, культурному разнообразию и доступным ценам. Страна имеет проблемы с транспортной доступностью, но ее популярность может возрасти с улучшением авиасообщения.