Именно поэтому сейчас начинают набирать популярность места, которые советуют блогеры или тревел-ифнлюенсеры, пишет In Journal.

Что означает новый тренд – объездные маршруты?

Так появился тренд на так называемые объездные маршруты – альтернативные направления рядом с известными туристическими центрами, которые активно продвигают пользователи в тиктоке.

Суть этого тренда проста: вместо переполненных и дорогих локаций туристы выбирают менее популярные города и отсровы, где можно получить похожие впечатления, но без завышенных цен и толп людей.

Объездные маршруты – это альтернатива классическим туристическим местам. Обычно они расположены недалеко от популярных городов или курортов, но имеют расслабленную атмосферу. Что же сейчас молодежь выбирает вместо раскрученных локаций – читайте дальше.

Какие есть самые популярные объездные маршруты?

Реймс вместо Парижа

Реймс подойдет тем, кто хочет почувствовать атмосферу Франции, но без бешеного ритма Парижа. Это сердце региона Шампань, известного легендарными игристыми винами, поэтому здесь популярны прогулки по виноградникам, дегустации и посещение винных погребов.

Кроме того, здесь есть готический собор Нотр-Дам де Реймс, где когда-то короновали французских монархов. Он стал одной из самых популярных локаций для фото в соцсетях. Здесь гораздо спокойнее, чем в Париже – меньше очередей и туристической суеты.

Преимуществом является быстрое сообщение из Парижа. Дорога скоростным поездом занимает всего 30 минут, поэтому эти оба города можно даже совместить в одной поездке. Рейс также покоряет атмосферными кафе, пекарнями и винтажными магазинами и стильными бутиками.

Брешия вместо Милана

Этот город называют недооцененной жемчужиной северной Италии. Здесь есть красивые площади, уютные рестораны, ароматный эспрессо и настоящая итальянская атмосфера, но не такая переполненная туристами, как в Милане.

Старый город создает идеальные декорации для фото, которые так любят поколение Z. К тому же цены здесь заметно ниже, чем в Милане. Благодаря хорошему железнодорожному сообщению Брешия может стать базой для путешествий по северу Италии.

Милос вместо Санторини

Милос уже давно стал фаворитом среди тревел-блогеров и инфлюенсеров. Здесь царит невероятная греческая эстетика, ради которой все едут на Санторини. В Милосе тоже есть белые дома, голубое море и красивые закаты, однако нет бесконечных очередей за фото и заоблачных цен.

Здесь сохраняется более аутентичная атмосфера с семейными апартаментами, небольшими виллами в стиле бохо и уютными улочками. Одной из самых известных локаций острова стал пляж Саракинико с белыми скалами.

На острове можно найти цветные рыбацкие деревни, вулканические пляжи и скрытые бухты, к которым можно добраться только на лодке. Такая атмосфера спокойствия сейчас больше всего привлекает поколение Z.

Куда поехать вместо Барселоны?

Барселона является одним из самых популярных городов мира, который предлагает путешественникам баланс между насыщенной городской жизнью и пляжным отдыхом. Впрочем, именно летом Барселона страдает от толп туристов. Вместо нее советуем обратить внимание на аутентичный поселок Кудильеро.

The Mirror пишет, что этот поселок привлечет яркими разноцветными домиками, рыболовством и фестивалями. Исторический центр Кудильеро поражает красивыми узкими улочками и типичными астурийскими домами с красочными фасадами и балконами, украшенными цветами.

Кудильеро в Испании – это место, где морской колорит, гастрономия и традиции очень сочетаются, поэтому сюда стоит посетить тем, кто ищет особые локации.

Какие еще интересные локации стоит увидеть туристам?

Босния и Герцоговина стремительно набирает популярность среди туристов благодаря природе, культурному разнообразию и доступным ценам. Страна сталкивается с проблемами транспортной доступности, что может сдерживать дальнейший рост туризма.

В Италии, Швейцарии и Словении есть живописные озера, которые могут быть альтернативой морским курортам. Озеро Гарда, озеро Блед и Интерлакен предлагают уникальные пейзажи и разнообразные активности для туристов.