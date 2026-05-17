Специалисты из TUI Musement сделали анализ поиска Google и определили европейские города с населением более 150 тысяч жителей. Каждый из этих городов отличается привлекательностью и тем, что здесь многое можно для себя открыть во время однодневной поездки.

Какие города позволяют увидеть соседние локации за один день?

Париж, Франция

В Париже множество культурных достопримечательностей, которые стоит увидеть – от Лувра до Эйфелевой башни. Также среди желаемых мест для посещения туристами – Версальский дворец, до которого можно доехать поездом из Парижа за час. Кроме того, можно наведаться в село Живерни, в котором есть дом Клода Моне.

Рим, Италия

Путешественники едут в Италию не только, чтобы увидеть Колизей и Ватикан. Благодаря частому железнодорожному сообщению Италии, можно легко осуществить однодневную поездку в исторические Помпеи и соседнего Амальфитанского побережья, где расположены Портофино и Сорренто.

Барселона, Испания

Сама по себе Барселона очень захватывающая, а расположение на побережье Средиземного моря делает ее идеально для путешествия на один день.

Горный хребет Монтсеррат является одним из любимых мест туристов, который привлекает монастырями и пешеходными маршрутами. Довольно популярным является также город Коста-Брава. На один день из Барселоны можно поехать в Андорру.

Флоренция, Италия

Невероятный город считается одним из лучших для исследования Тосканы. Туристы часто едут в Пизу, чтобы сделать фото на фоне Пизанской башни. Также они выбирают средневековый город Сиена с красивой площадью Пьяцца дель Кампо.

Для тех, кто хочет полюбоваться тосканскими пейзажами, может отправляться в винные туры или посещать городки на вершинах холмов.

Милан, Италия

И хотя Милан имеет чем поразить, туристы используют столицу Италии как отправную точку к озерам и горам за городом.

Достаточно популярным рядом с Миланом является озеро Комо. Туристы наведываются в Белладжио и осуществляют круизы на лодках по воде.

Дублин, Ирландия

Оживленный Дублин является отправной точкой для посещения природных достопримечательностей Ирландии. Отсюда можно отправиться на однодневную экскурсию к скалам Мохер, горы Виклоу и Дамбы Гигантов с 40 тысячами впечатляющих базальтовых колонн.

Туристы регулярно посещают и замок Бларни, который входит в список обязательных мест для многих туристов.

Лиссабон, Португалия

Благодаря хорошему железнодорожному сообщению Лиссабон считается идеальным местом для однодневных поездок. В 30 минутах езды от города есть сказочный городок Синтра. Его любят благодаря красочному дворцу Пена и имению Кинта-да-Регалейра.

Посетители также любят посещать соседнюю местность Кабо-да-Рока – самую западную точку Европы. Продолжает оставаться местом паломничества Фатима.

Афины, Греция

Среди лучших вариантов Афин – это Дельфы, входящие в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Комплекс монастырей Метеоры – впечатляющее место на вершине скал, которое стоит увидеть.

Для тех, кто хочет отдохнуть без долгого путешествия на пароме, стоит обратить внимание на Идру и Эгину – популярные места для отдыха.

Куда поехать на один день из Словении?

Словения хоть и компактная, но очень разнообразная страна. Она вмещает Альпы, изумрудные озера, Адриатическое побережье и богатую историю. Туристам советуют наведаться в долину Соча. Эта местность такая же красивая, как и Доломитовые Альпы, пишет Express.

Некоторые путешественники называют долину своим любимым местом в Словении, поскольку цвет реки выглядит просто невероятно. Для туристов проложено много пешеходных маршрутов, а прогулка здесь может длиться целый день.

Почему объездной туризм становится популярным?

Объездной туризм становится популярным среди поколения Z. К примеру, теперь туристы выбирают Реймс вместо Парижа, Брешию вместо Милана, Милос вместо Санторини и Кудильеро вместо Барселоны.

Объездные маршруты – это альтернатива классическим туристическим местам. Обычно они расположены недалеко от популярных городов или курортов, но имеют спокойный вайб и расслабленную атмосферу.