Платформа Guru Walk создала новый отчет с рейтингом городов, основанный на отзывах путешественников и спросе на пешеходные экскурсии с гидом.

Читайте также Этот город в Италии недооценивают: он уже стремительно набирает популярность

Платформа, которая специализируется на бесплатных пешеходных экскурсиях и культурных активностях, представила третье издание из списка "100 лучших городов для пешеходов". В рейтинг вошли города, которые больше всего понравились туристам, которые любят для себя открывать новые места.

Какие 3 города считаются комфортными для прогулок?

Рим

Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Лучшим городом для пешеходных прогулок признали Рим. Этот город веками очаровывает туристов своей историей и атмосферой. Путешественников здесь привлекают прогулки мощеными улочками, Колизей, Пантеон и барочные фонтаны, которые появляются на каждом шагу.

Будапешт

Столицу Венгрии часто называют "жемчужиной Дуная". Будапешт умеет поражать туристов архитектурой и атмосферой.

Величественный Парламент, Рыбацкий бастион с семью башнями и знаменитые бани Сечени создают уникальный опыт,

– говорится в отчете команды.

Ежегодно этот город посещают более 4 миллионов туристов.

Мадрид

Третье место занял Мадрид, который получил высокие оценки благодаря большому количеству культурных локаций и комфортным условиям для прогулок. Среди самых популярных мест здесь определили музей Прадо и парк Ретиро.

В первую десятку также вошли Прага, Лиссабон, Амстердам, Порту, Барселона, Лондон и Берлин. Кроме того, туристы начали все активнее ездить в азиатские города, поэтому в список попали Япония, Китай, Сингапур и Вьетнам.

Какие небанальные столицы Европы стоит увидеть?

Travel Off Path пишет, что есть несколько столиц Европы, которые способны удивить. Сейчас все чаще туристы выбирают малоизвестные места, поэтому можно обращать внимание на менее популярные локации.

Тирана, Албания. Столица Албании не выглядит роскошно, как вся остальная европейская архитектура, однако здесь можно увидеть интересный микс из стальных небоскребов и коммунистических зданий. Однако именно в этом заключается ее индивидуальность, которую стоит исследовать.

Столица Албании не выглядит роскошно, как вся остальная европейская архитектура, однако здесь можно увидеть интересный микс из стальных небоскребов и коммунистических зданий. Однако именно в этом заключается ее индивидуальность, которую стоит исследовать. Берн, Швейцария. Город является административным центром страны, с каждого уголка открываются впечатляющие виды посреди Альп. Старый город (Altstadt) внесен в список ЮНЕСКО, а среди основных достопримечательностей, которые стоит увидеть: одноярусная башня Цитглогге, собор Мюнстер и цветные фонтаны.

Город является административным центром страны, с каждого уголка открываются впечатляющие виды посреди Альп. Старый город (Altstadt) внесен в список ЮНЕСКО, а среди основных достопримечательностей, которые стоит увидеть: одноярусная башня Цитглогге, собор Мюнстер и цветные фонтаны. Загреб, Хорватия. Некоторые туристы отмечают, что улицы Загреба напоминают музей под открытым небом. Здесь немало зданий периода правления Габсбургов, жвали площади и спокойная атмосфера.

Какие еще материалы о путешествиях достойны внимания?

Мадрид признан лучшим городом Европы для соло-путешествий в 2026 году благодаря высокому количеству хостелов, доступном транспорта и культурным достопримечательностям. Прага и Лиссабон занимают второе и третье места соответственно, получив высокие оценки за безопасность, доступность и культурные возможности.

Вместо привычной Испании или Греции эксперты рекомендуют восточную часть Средиземноморья как более спокойную и дешевую альтернативу. В список вошли:

Албания;

Черногория;

Кипр;

Хорватия;

южная Турция;

регион Алентежу в Португалии.

Здесь есть прекрасные пляжи, исторические памятники и менее переполненные туристами места, которые ничем не хуже, чем в популярных городах.