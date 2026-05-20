Платформа Guru Walk створила новий звіт з рейтингом міст, що базується на відгуках мандрівників та попиті на пішохідні екскурсії з гідом.

Платформа, яка спеціалізується на безкоштовних пішохідних екскурсіях та культурних активностях, представила третє видання зі списку "100 найкращих міст для пішоходів". До рейтингу увійшли міста, які найбільше сподобалися туристам, які люблять для себе відкривати нові місця.

Які 3 міста вважаються комфортними для прогулянок?

Рим

Найкращим містом для пішохідних прогулянок визнали Рим. Це місто століттями зачаровує туристів своєю історією та атмосферою. Мандрівників тут приваблюють прогулянки брукованими вуличками, Колізей, Пантеон та барокові фонтани, які з’являються на кожному кроці.

Будапешт

Столицю Угорщини часто називають "перлиною Дунаю". Будапешт вміє вражати туристів архітектурою та атмосферою.

Величний Парламент, Рибальський бастіон із сімома вежами та знамениті лазні Сечені створюють унікальний досвід,

– йдеться у звіті команди.

Кожного року це місто відвідують понад 4 мільйони туристів.

Мадрид

Третє місце посів Мадрид, який отримав високі оцінки завдяки великій кількості культурних локацій та комфортним умовам для прогулянок. Серед найпопулярніших місць тут визначили музей Прадо та парк Ретіро.

До першої десятки також увійшли Прага, Лісабон, Амстердам, Порту, Барселона, Лондон та Берлін. Крім того, туристи почали все активніше їздити в азійські міста, тому до списку потрапили Японія, Китай, Сінгапур та В’єтнам.

Які небанальні столиці Європи варто побачити?

Travel Off Path пише, що є кілька столиць Європи, які здатні здивувати. Зараз все частіше туристи обирають маловідомі місця, тому можна звертати увагу на менш популярні локації.

Тирана, Албанія. Столиця Албанії не виглядає розкішно, як уся інша європейська архітектура, проте тут можна побачити цікавий мікс зі сталевих хмарочосів та комуністичних будівель. Однак саме в цьому полягає її індивідуальність, яку варто дослідити.

Берн, Швейцарія. Місто є адміністративним центром країни, з кожного куточка відкриваються вражаючі краєвиди посеред Альп. Старе місто (Altstadt) внесене до списку ЮНЕСКО, а серед основних пам'яток, які варто побачити: одинникова вежа Цитглогге, собор Мюнстер та кольорові фонтани.

Загреб, Хорватія. Деякі туристи відзначають, що вулиці Загреба нагадують музей просто неба. Тут чимало будівель періоду правління Габсбургів, жвалі площі та спокійна атмосфера.

Мадрид визнано найкращим містом Європи для соло-подорожей у 2026 році завдяки високій кількості хостелів, доступному транспорту та культурним пам'яткам. Прага та Лісабон займають друге і третє місця відповідно, отримавши високі оцінки за безпеку, доступність та культурні можливості.

Замість звичної Іспанії чи Греції експерти рекомендують східну частину Середземномор'я як спокійнішу та дешевшу альтернативу. До списку увійшли:

Албанія;

Чорногорія;

Кіпр;

Хорватія;

південна Туреччина;

регіон Алентежу в Португалії.

Тут є чудові пляжі, історичні пам'ятки та менш переповнені туристами місця, які нічим не гірші, ніж у популярних містах.