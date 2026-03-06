Олексій Гнатковський – український актор театру та кіно, режисер та народний артист України. Він народився 9 листопада 1985 року в Івано-Франківську, навчався у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника, де спершу закінчив історичний факультет, а згодом Інститут мистецтв. Ширшій аудиторії актор став відомий також завдяки роботам у кіно й телепроєктах, а у 2024 році отримав звання народного артиста України.

Вже стало відомо, що Олексій наживо коментуватиме церемонію вручення премії Оскар у ніч із 15 на 16 березня, про це повідомляє Суспільне Культура. Актор також стане ведучим передшоу перед трансляцією події.

Дивіться також Де народився головний герой "Мавки" Іван Довженко: 3 місця, у які ви закохаєтесь

Що цікавого можна відвідати туристу в Івано-Франківську?

  • Ратуша

Головна площа Ринок та символ міста. Найвища будівля Івано-Франківська (майже 50 метрів) з оглядовим майданчиком і панорамними краєвидами.

Вид з Ратуші / фото Мілени Бордакової Вид з Ратуші / фото Мілени Бордакової

  • Палац Потоцьких

Колишня резиденція польських магнатів, згодом військовий шпиталь. Часто там проводять фестивалі, виставки та культурні події.

  • Бастіон

Відреставрована частина міських укріплень із ресторанами, магазинами та галереями, популярний туристичний простір.

  • Кафедральний собор

Покрови Пресвятої Богородиці Відомий своєю історією та внутрішнім оздобленням, пише "Карпатіум". Тут розташована чудотворна ікона, що привертає паломників.

Кафедральний собор / фото Veronika DenisenkoКафедральний собор / фото Veronika Denisenko

  • Вовчинецькі гори

Природна відпочинкова зона за 7 кілометрів від центру міста з чудовими краєвидами на Франківськ і Карпати.

Дивіться також Не у Львові: де народився Євген Коновалець та що подивитися на малій батьківщині творця ОУН

  • Підземний перехід "Ваґабундо"

Творчий простір із кінопоказами, виставками, зустрічами з письменниками та концертами.

  • Вулиця Івана Труша

Найменша вулиця міста – всього 65 метрів завдовжки та 6 метрів шириною.

Вулиця Івана Труша / фото MISCE
Вулиця Івана Труша / фото MISCE

  • Тринітарська вулиця

Одна з найстаріших вулиць Івано-Франківська, практично ровесниця міста.

  • Галерея-рамарня ЦМОК

Виставки сучасного мистецтва та ексклюзивні рамки для робіт.

  • Івано-Франківський краєзнавчий музей

Велика колекція археологічних пам'яток, стародруків, зброї та елементів народного побуту.

Де ще народились відомі постаті та що там цікавого модна побачити?

  • Цікаво дізнатись, де народився Михайло Поплавський. Одне з найзагадковіших місць – це Монастирище. Ця природна пам'ятка часто порівнюється з англійським Стоунхенджем: посеред степу стоїть овальна скеля, а під її тінню тече річка Інгул.

  • Або ж, де народився засновник модного дому Valentino. На диво, він народився не у Парижі, а в Італії. В цьому місті можна відвідати Ковбойленд, Дуомо ді Вогера, музей історії Вогери, Кастелло Вісконтео, а також численні церкви та інші визначні місця.