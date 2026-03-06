Олексій Гнатковський – український актор театру та кіно, режисер та народний артист України. Він народився 9 листопада 1985 року в Івано-Франківську, навчався у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника, де спершу закінчив історичний факультет, а згодом Інститут мистецтв. Ширшій аудиторії актор став відомий також завдяки роботам у кіно й телепроєктах, а у 2024 році отримав звання народного артиста України.

Вже стало відомо, що Олексій наживо коментуватиме церемонію вручення премії Оскар у ніч із 15 на 16 березня, про це повідомляє Суспільне Культура. Актор також стане ведучим передшоу перед трансляцією події.

Що цікавого можна відвідати туристу в Івано-Франківську?

Ратуша

Головна площа Ринок та символ міста. Найвища будівля Івано-Франківська (майже 50 метрів) з оглядовим майданчиком і панорамними краєвидами.

Вид з Ратуші / фото Мілени Бордакової

Палац Потоцьких

Колишня резиденція польських магнатів, згодом військовий шпиталь. Часто там проводять фестивалі, виставки та культурні події.

Бастіон

Відреставрована частина міських укріплень із ресторанами, магазинами та галереями, популярний туристичний простір.

Кафедральний собор

Покрови Пресвятої Богородиці Відомий своєю історією та внутрішнім оздобленням, пише "Карпатіум". Тут розташована чудотворна ікона, що привертає паломників.

Кафедральний собор / фото Veronika Denisenko

Вовчинецькі гори

Природна відпочинкова зона за 7 кілометрів від центру міста з чудовими краєвидами на Франківськ і Карпати.

Підземний перехід "Ваґабундо"

Творчий простір із кінопоказами, виставками, зустрічами з письменниками та концертами.

Вулиця Івана Труша

Найменша вулиця міста – всього 65 метрів завдовжки та 6 метрів шириною.



Вулиця Івана Труша / фото MISCE

Тринітарська вулиця

Одна з найстаріших вулиць Івано-Франківська, практично ровесниця міста.

Галерея-рамарня ЦМОК

Виставки сучасного мистецтва та ексклюзивні рамки для робіт.

Івано-Франківський краєзнавчий музей

Велика колекція археологічних пам'яток, стародруків, зброї та елементів народного побуту.

