Це майже правда – Коновалець з'явився на світ у селі Зашків поблизу Львова. З посиланням на lviv.travel розповідаємо про це докладніше.

Євген Коновалець народився у Зашкові біля Львова: що там побачити?

Євген Коновалець народився 14 червня 1891 року у селі Зашків, нині воно у складі Львівської міської громади, як зазначає uinp.gov.ua. Батько майбутнього творця ОУН Михайло був управителем місцевої народної школи, а мама Марія походила з відомого українського роду священників Венгриновських.

У селі нині працює Музей-садиба Євгена Коновальця, що відкрилася у травні 1990 року з ініціативи Товариства української мови. Саме там Коновалець народився і постійно жив у 1891 – 1901 роках. З 1993 року музей має статус державного і став відділом Львівського історичного музею.

Експозиція складена з трьох кімнат. Перша присвячена дитинству та навчанню Коновальця, друга висвітлює його військову діяльність, а матеріали третьої розповідають про заснування і керівництво УВО й ОУН, боротьбу у підпіллі та підле вбивство.

Перед музеєм у червні 1991 на честь 100-річчя від народження Євгена Коновальця встановили пам'ятник. У ніч на 10 липня зловмисники його висадили в повітря, але вже у грудні 1991 року монумент відновили у бронзі. Залишки першого понівеченого пам'ятника стоять на подвір'ї музею.

Зашків загалом є дуже мальовничим селом із гарною природою, охайними будиночками та великою красивою церквою. На околиці села стоїть ліс на схилі Беркавиці, найвищого пагорба села, звідки відкриваються красиві краєвиди на річку Недільщину.

Щороку у Зашкові в ніч на Івана Купала проводять етнічний фестиваль "Купальський вінок", а в середині червня – патріотичний фестиваль "Зашків – Земля Героїв", заснований молодіжними громадськими організаціями Львівщини у 2006 році й присвячений до дня народження Євгена Коновальця.

Зашків лежить зовсім поруч зі Львовом, що робить його зручним для відвідування туристами з обласного центру. На місцевому кладовищі збереглися могили батьків Коновальця та склеп, де поховано його бабусю і дідуся, а також пам'ятник борцям за волю України – мешканцям сіл Зашків і Завадів, замучених у таборах і тюрмах.

Самого Євгена Коновальця вбив у 1938 році в Роттердамі агент НКВС. У тому ж нідерландському місті його й поховали, на цвинтарі Кросвік.

