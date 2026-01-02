Але мало хто знає, що Грушевський народився 29 вересня 1866 року в Холмі, тобто у Польщі. 24 Канал із посиланням на сайт Луцької міськради розповість про це місто докладніше.

Холм – рідне місто Михайла Грушевського: що там цікавого є подивитися?

Тоді це місто, Холм, було на території Королівства Польського у складі Російської імперії. Відтак там і мешкала родина бідного вчителя-славіста Сергія Грушевського, і саме там з'явився на світ майбутній вчений та політик Михайло Грушевський.

Перші три роки життя хлопчик провів тут, далі сім'я переїхала на Кавказ.​ Але все ж саме Холм може гордитися тим, що став місцем народження генія. А чим ще цікаве це місто?

Холм – давнє історичне місто та справжній туристичний магніт для українців. Окрім Грушевського, він пов'язаний з князем Данилом Галицьким, який зробив місто своєю столицею у ХІІІ столітті, перенісши її з Галича.

Як зазначає UkrainaIncognita, від Холма, який у Польщі зветься Chelm, до пункту пропуску в Україну – 20 усього кілометрів. Залізничний вокзал також зручно розташований на шляху від України, тож дістатися туди легко і поїздом, і авто.

Місто загалом провінційне, з переважно двоповерховими старими будинками. А проте ховає скарби під землею та на пагорбах.​​ Як-от археологічні розкопки та залишки замку, де може бути похований король.

Та головний must-see – Базиліка Різдва Пресвятої Діви Марії на Високій Гірці (колишня Данилова гора). Її первинно збудував якраз Данило, але донині стоїть бароковий варіант XVIII століття з дзвіницею на 40 метрів.

За нагоди обов'язково спустіться у двокілометрові Крейдові підземелля. Ці лабіринти сповнені цікавинок та легенд про скарби й привидів. І, звісно, завітайте до будинку Грушевських у старому місті – він скромний, але пам'ятний.

