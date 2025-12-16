Про кого мовиться? Про Івана Франка та Михайла Грушевського. І 24 Канал із посиланням на zaxid.net розповість про це докладніше.

Франко та Грушевський жили поруч: де у Львові стоять вілли двох українських геніїв?

Дві вілли, у яких мешкали Франко та Грушевський, розташовані у Львові у затишному районі Софіївка. Там генії української культури та політики відпочивали, спілкувалися й ділилися думками.​

Як до цього дійшло? У 1901 році Михайло Грушевський придбав ділянку на Софіївці й запросив Івана Франка стати сусідом. Обидві вілли будував майстер Мартин Заходний за типовими проєктами у необароковому стилі – одноповерхові з високим цоколем, напівциркульними вікнами та садом.

Франко оселився за номером 152, де й провів останні роки життя з родиною. А Грушевський – за номером 154, де працював над своєю багатотомною "Історією України-Руси".​

Сьогодні будинок 152 – це Літературно-меморіальний музей Івана Франка з кабінетом, бібліотекою, особистими речами та садом, пише "Інтерактивний Львів". А 154 – Державний меморіальний музей Михайла Грушевського з робочим кабінетом, архівом і стелою перед фасадом.

Франко та Грушевський часто навідувалися один до одного, обговорюючи політику, культуру й національне відродження.​ Тож сусідство це, зауважимо, має ще й цікавий символізм. І нічого дивного, що портрети цих діячів розташовані також на "сусідніх" банкнотах українських гривень.

У 1920-х роках обидві вілли стали оселями родин Франка й Грушевського. Згодом радянська влада перетворила їх на музеї, традиційно перекрутивши та привласнивши собі спадщину обох видатних українців.

