А чим цікаве це місто для сучасних туристів?

Що цікавого варто подивитися у Стрию, де минули юні роки провідника ОУН?

Степан Бандера у юні роки мешкав на околиці міста Стрий, у колишньому передмісті Лани. Це було у 1919 – 1927 роках. Природно, що саме там і відкрили у 2010 Меморіальний музей-садибу родини Бандер, як зазначає vidviday.ua. І там можна дізнатися більше про дитячі роки й життя та боротьбу одного з найвідоміших українців.

Загалом, Стрий поступово перетворюється на окрему точку для історичних турів.​ Головна "бандерівська" локація – звісно, вже згаданий музей родини Бандер на вулиці Львівській, 20. Він розташований у будинку діда Степана, Михайла Бандери.

Тут Степан мешкав під час навчання у Стрийській гімназії. А експозиція розповідає про шкільні роки, пластовий період, родину, містить особисті речі, документи, фотографії. Навколо – доглянутий сад і невеликий парк, де можна побути в тиші.​

Другий обов’язковий пункт – краєзнавчий музей "Верховина", розташований у віллі адвоката Євгена Олесницького. Це споруда 1899 року у стилі сецесії з елементами історизму. У фондах є близько 26 тисяч експонатів від археології та етнографії до історії визвольних змагань, УПА й митців краю.

Для прогулянки варто вийти до меморіального комплексу "Борцям за волю України", створеного на місці колишньої міської в'язниці, де у різні періоди утримували й страчували політв'язнів. Експозиції та простір нагадують про жертв репресій, зокрема розстріли 1941 року, і добре доповнюють бандерівську тему.

Чому туристу варто поїхати у Стрий: дивіться відео TarasOdynak

На вулиці Шевченка варто звернути увагу на пам'ятник трьом будителям – Тарасу Шевченку, Івану Франку та Лесі Українці. А також на Народний дім початку ХХ століття, зведений за проєктом Івана Левинського, який зберіг історичні фасади з нішами й бюстами.​

Сучасні тури комбінують ці локації у єдиний маршрут, зупиняючись також біля храмів, площі Ринок і парків. Стрий – цікаве та компактне "місто історій", де за кілька годин можна пройти шлях від родинної історії Бандери до ширшого контексту Галичини.

