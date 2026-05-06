Ще кілька років тому перетин річки Замбезі між Ботсваною та Замбією означав довгі черги, очікування та складну логістику для вантажів. Зараз на цьому місці працює один із наймасштабніших інфраструктурних проєктів Африки міст Казунгула, який кардинально змінив транспортні маршрути регіону.

Міст Казунгула: історія створення

Міст Казунгула – це сучасна інфраструктурна споруда через річку Замбезі. Його відкрили у травні 2021 року, і він став ключовою ланкою одного з головних транспортних коридорів Південної Африки. Але що захоплююче в цьому мосту, так це те, що, хоча він з'єднує Замбію та Ботсвану, по обидва боки є ще дві країни, Намібія та Зімбабве.



Як виглядає міст / фото Getty

Довжина мосту становить 923 метри, і він був побудований для того, щоб пришвидшити рух вантажів і пасажирів уздовж Північно-Південного коридору. Ще донедавна ця ділянка була одним із найбільш проблемних прикордонних переходів у регіоні, адже вантажівки могли чекати на переправу через пором від кількох годин до навіть двох тижнів.

Як виглядала переправа до мосту?

До будівництва мосту основним способом перетину річки був пором, який перевозив лише кілька вантажівок за раз. Переправа залежала від погоди, рівня води та черг, які могли розтягуватися на кілометри. У пікові періоди це створювало затримки до 10 – 15 днів, що суттєво гальмувало торгівлю між країнами регіону.



Перетин Казунгула в 2006 році, задовго до мосту / фото Wicimedia

Чому будівництво було складним?

Проєкт реалізовували понад десять років. Будівництво стартувало у 2014 році, а головним виконавцем стала південнокорейська компанія Daewoo E&C. У фінансуванні брали участь уряди Замбії та Ботсвани, Африканський банк розвитку та міжнародні партнери. Складність проєкту була не лише технічною, а й географічною.

Міст проходить у зоні так званого "квадріпункту", де майже сходяться кордони чотирьох країн. Через це конструкцію спеціально вигнули, щоб уникнути проходження через території інших держав, зокрема Зімбабве.

Міст був спроектований таким чином, що поїзд і транспортні засоби не можуть використовувати міст одночасно,

– пояснює інженер проєкту Чіфунда.

Як працює міст зараз?

Сьогодні міст значно збільшив пропускну здатність кордону. За даними прикордонних служб, якщо раніше через переправу проходило близько 80 вантажівок на день, то тепер понад 280, і це число продовжує зростати. Час оформлення транзиту скоротився до приблизно пів дня. На обох кінцях мосту працюють митні пункти, що дозволяє вантажам проходити оформлення лише один раз, а не двічі, як було раніше.

Чому міст є важливим для регіону?

Міст став частиною великого транспортного маршруту, який з'єднує внутрішні регіони Африки з портами Півдня континенту, зокрема з Дурбаном у Південній Африці. Через цей коридор рухаються мідь, продукти харчування, обладнання та інші товари між країнами регіону. Міст фактично зняв "вузьке горло" на кордоні, де роками формувалися затори, і зробив логістику значно швидшою та дешевшою.

Як зазначають водії, які регулярно перетинають міст, різниця відчутна одразу: там, де раніше були багатоденні черги, тепер стабільний і швидкий рух. Для регіону це означає одне: Африка поступово переходить від складних переправ до сучасних логістичних коридорів.

Для матеріалу використовувались тексти з University of Botswana Journals, African Development Bank Group та Big Think.

Які ще є незвичайні мости?

По всьому світу існують неймовірні мости, що з'єднують річки, ущелини та долини. Деякі з них виглядають як витвори мистецтва, проте є такі, від яких буквально холоне кров.

Наприклад, пішохідний міст у Колорадо складається з понад 1200 дерев'яних дощок і висить майже на 300 метрах над річкою Арканзас. Поруч розташований парк розваг із канатними дорогами та екстремальними атракціонами.

Або ж, підвісний міст Хуссейні у Пакистані. Його часто називають одним із найнебезпечніших у світі. Він зроблений із дерев'яних дощок, між якими є великі проміжки, і тримається на мотузках. Попри це, він приваблює шукачів адреналіну.