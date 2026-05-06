Питання тільки в тім, чи достатньо тепле море? Відповідь залежить від того, який саме курорт ви обираєте, тож завдяки матеріалам seatemperature.info розповідаємо про кілька таких докладніше.

Де у Туреччині найтепліше море у травні та чи варто там купатися?

Найтепліше море у травні – в Аланії. Цей регіон – лідер за температурою води серед відкритих у п'ятому місяці року турецьких курортів. Для розуміння, середня температура моря тут у травні становить +21,5 градуса, а максимум може досягати й 25. Це вже цілком комфортна вода для плавання.

Щодо повітря, то в Аланії у травні воно прогрівається до 25 градусів удень, при цьому хмарність мінімальна, ба й опадів мало. Як наголошують на goturkiye.com, основна особливість клімату середземноморського регіону Туреччини – це майже повна відсутність опадів протягом півріччя.

Тривалість сонячного дня – понад 10 годин, тож і засмага гарантована. Власне, в Аланії сезон офіційно відкривають саме у травні. Більшість готелів і пляжних клубів вже повністю працюють. Але це все ще не означає, що не варто розглядати інших варіантів відпочинку у Туреччині.

Аланія – чи все-таки Сіде або Анталія?

Передовсім слід зауважити, що саме Анталія є найбільшим курортним осередком турецького середземноморського узбережжя. До того ж температура моря у травні тут практично ідентична до Аланії – у середньому 21,4 градуса тепла. Та й максимум такий самий – до 25.

Міжнародні погодні та туристичні сервіси одноголосно називають травневе море в Анталії комфортним для купання. При тому температура повітря вдень трохи вища, сягає 26 чи 27 градусів, але це вже комусь бонус, а для когось занадто.

Це місто також приваблює туристів історичними пам'ятками – старим містом Калеїчі та руїнами античних міст Перге та Аспендос. Схожі принади має й Сіде – курорт між Анталією та Аланією, де зручний пляж і залишки античного міста просто поруч.

Зауважимо, що автору довелося побувати на всіх трьох локаціях. І якось саме Сіде найбільш припало до душі – там було тихіше та "тісніше" (будь-що цікаве чи потрібне – просто під рукою). Та й море приємне для плавання у травні, а повітря прогрівається до +26.

А що з іншими курортами Туреччини у травні?

Є ще Бодрум і Мармарис – популярні напрямки, але у травні там прохолодніша вода, ледь до 20 градусів. Така температура може бути комфортною для купання далеко не для всіх, тому ці локації краще залишати на літо.

Отже, якщо їдете у Туреччину у травні саме заради плавання – сміливо обирайте Аланію, Анталію або Сіде. Усі ці три курорти на середземноморському узбережжі навіть у першій половині травня прогріті достатньо для комфортного купання й загалом відпочинку.

Які ще цікаві факти про інші туристичні магніти Туреччини варто знати, попри море?

У Каппадокії можна насолодитися польотами на повітряних кулях. Тільки варто приїжджати туди щонайменше на тиждень, адже для цієї атракції треба ловити правильну погоду. А ще Каппадокія є одним із топових місць у світі з найкрасивішим заходом сонця.

Не можна бути у Туреччині, і пропустити Памуккале. Це "Бавовняний замок" із термальними терасами завдовжки 3 кілометри й у 160 метрів заввишки. Температура термальної води тут коливається від 35 градусів тепла й аж до 100.