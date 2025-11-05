Українська гідеса Ірина Білецька, яка супроводжує автобусні тури, вирішила розповісти правду про польоти на повітряних кулях у турецькому регіоні Каппадокія. Про це повідомляє 24 Канал.

Що ви могли не знати про польоти на повітряній кулі?

Ви можете домовитися про екскурсію, прокинутися о 4 ранку і вже стояти на полі у півтемряві, але так і не злетіти. Річ у тому, що зліт повністю залежить від погоди та вітру. Крім того, якщо кулі кілька днів не підіймалися в небо, а потім нарешті таки здійснили політ, то зростають і ціни.

Загалом ціна коливається у межах 200 – 350 євро з людини. Якщо польотів не було кілька днів, то вартість може бути більшою.

Але знаєте у чому вся правда? Коли ця куля підіймається – час зупиняється. Ти бачиш, як сонце вириває з-під гір і розумієш – ось момент, заради якого варто було не спати, мерзнути і чекати,

– розповіла Ірина.



Повітряні кулі у Каппадокії / Фото Mehmet Turgut Kirkgoz, Pexels

Зверніть увагу! У Туреччині планують відкрити ще один курорт, який стане аналогом Каппадокії. У популярний туристичний напрямок перетворять регіон Фригійської долини. Зараз більшість відвідувачів цієї місцевості – турки, але влада хоче змінити цю тенденцію і популяризувати курорт за кордоном. Для цього акцент робитимуть не лише на повітряних кулях, а й на термальних джерелах.

Що треба знати про Каппадокію?

Туристичний путівник Lonely Planet радить їхати у Каппадокію щонайменше на тиждень.

По-перше, тут дійсно є багато цікавих місць, які варто побачити.

По-друге, польоти на кулях можуть скасовувати декілька днів постіль. Якщо ви приїдете на день – два, то можете просто не встигнути здійнятися в небо на кулі через погоду.

У Каппадокії є два варіанти польоту на кулі – на світанку та на заході сонця. Хоча політ у другій половині дня може здаватися привабливішим, бо не треба прокидатися так рано, та насправді ці пообідні польоти дуже часто скасовують через вітер.

Наніч експерти радять залишитися в одному з печерних готелів. Річ у тому, що в Каппадокії люди століттями жили у печерах, тож варто теж спробувати такий досвід. Тим паче, що печерні готелі справді розкішні – з красивим різьбленням, антикварними меблями тощо. Та все ж мусимо зауважити, що деякі готелі надто вологі і темні, а тому перебування у них – точно не з приємних.