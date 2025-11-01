Досвідчені українські турагентки розповіли 24 Каналу, на що треба звертати увагу, коли обираєте готель для відпустки. Ці поради допоможуть вам зберегти свої нерви й уникнути розчарувань.

Чому не потрібно довіряти відгукам про готелі?

Директорка туристичної агенції "Турмапа" Катерина Козлова, турагентка Олена Матвіяс й директорка агенції "Полечу, куди хочу!" Наталія Якименко зазначили, що ніколи не можна повністю орієнтуватися на відгуки. Річ у тому, що найчастіше люди пишуть саме негативні відгуки.

Якщо відпустка пройшла добре і готель повністю сподобався, швидше за все, турист не буде витрачати свій час на те, щоб залишити про нього відгук. А от, якщо щось пішло не так, то обов'язково про це розповість. У будь-якому випадку відсоток негативних відгуків завжди більший.

Також не можна вірити надто розмитим відгукам, наприклад: "Це рай на землі", чи "Це пекло на землі". Завжди мають бути конкретні факти, що саме було так, чи не так з готелем. Лише тоді можна робити власні висновки.

Якщо у відгуку пишуть: "Дуже сподобався Мехмет – він найкращий офіціант", – то це бот. Погодьтеся, у відпустці ви не запам'ятаєте, як звали офіціанта чи дівчину з рецепції, щоб писати про них відгук,

– розповіла Катерина Козлова.

Крім того, варто перевірити, чи автор негативного відгуку залишав відгуки про інші місця. Якщо ні, то це теж може бути бот.

Які ще є поради з вибору готелю?

Перевірте місце розташування готелю на Google картах – "погуляйте" вулицями, подивіться в якому стані пляж, чи є інфраструктура поруч.

На офіційному сайті готелю має бути інформація про те, коли була реновація. Якщо давно, то номери можуть бути в гіршому стані, аніж зображені на фото.

Якщо це мережевий готель, то прочитайте відгуки саме про цю мережу, оскільки мережеві готелі мають один стандарт якості.



Як безкоштовно отримати покращення номера?

Чим вища категорія номера, тим і більша ціна за нього. Однак Daily Mail поділилося кількома порадами, як можна безкоштовно отримати кращий номер. Перш за все, про це можна просто ввічливо попросити. Сказати на рецепції щось на кшталт: "Я знаю, що у вас, мабуть, все зайняте, але якщо ви можете щось зробити, щоб зробити перебування особливим, я буду дуже вдячний". Така стримана ввічливість часто може спрацювати.

Великі готелі схильні покращувати номер, якщо є вільні номери. Можна також зателефонувати перед заселенням і запитати, чи можуть вас заселити у номер з красивим видом.