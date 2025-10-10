24 Канал з посиланням на портал National Geographic публікує добірку незвичайних готелів, які обіцяють залишити незабутні враження.

Читайте також Від Лувру до Колізею: секретний лайфхак безплатного входу в популярні туристичні локації

В яких готелях переночувати для незабутніх емоцій?

Готель на скелі в Перу

Skylodge Adventure Suites пропоную серію прозорих номерів-капсул, розташованих на висоті 400 метрів над мальовничою Священною долиною річки Урубамба в Перу.

Гості не лише насолоджуються приголомшливими панорамними краєвидами, але й мають здійснити захопливу подорож, щоб дістатися до капсул, що вимагає спеціального альпіністського спорядження.



Skylodge Adventure Suites / Фото Skylodge

Готель у пожежній вежі у Вайомінгу

Пожежні вежі, звідки колись вишукували місця загорянь, сьогодні вже не використовуються за прямим призначенням. У штаті Вайомінг одну з таких веж переобладнали в готель, звідки відкривається розкішний краєвид на лісовий масив. Spruce Mountain Fire Lookout має великий попит – місце бронюють задовго наперед.



Spruce Mountain Fire Lookout / Фото ADVENTR.co

Готель у сланцевій шахті у Північному Уельсі

Найглибший у світі підземний готель під назвою "Deep Sleep" відкрив свої двері у переобладнаній шахті поблизу Бланау-Фестініога. Розташований на глибині близько 400 метрів під поверхнею, готель пропонує унікальні номери у просторому залі шахти.



Готель "Deep Sleep" / Скриншот з відео

Готель на висоті 1500 метрів в Італії

Розташований у Доломітових Альпах на висоті майже 5 000 футів, гірськолижний курорт Vigilius пропонує унікальний відпочинок, до якого можна дістатися лише канатною дорогою.

Курорт посеред мальовничої альпійської галявини може похвалитися приголомшливим видом на високі вапнякові вершини, пишні соснові ліси та мальовничий спуск до річки Адідже.



Готель Vigilius Mountain Resort / Фото Tobias Kaser

Які цікаві новини у готельному світі?