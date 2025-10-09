Але, за словами Сари Голт, експертки з подорожей Daily Mail, існують можливості відвідати певні об'єкти безплатно, що потенційно може заощадити мандрівникам десятки євро, пише 24 Канал.
Як безплатно відвідувати музеї та інші пам'ятки?
- Безплатний вхід у неділю
З метою сприяння культурному розвитку численні пам'ятки та музеї по всій Європі відкривають свої двері безплатно у визначені неділі щомісяця, а Італія є лідером у цьому питанні.
Зокрема, у першу неділю кожного місяця відвідувачі можуть насолоджуватися безплатним доступом до знакових місць у Римі, включаючи Колізей, Форум та Палатинський пагорб. Відома флорентійська галерея Уффіці, де зберігаються шедеври таких видатних митців, як Леонардо да Вінчі, Рафаель, Тіціан і Мікеланджело, також бере участь у цій ініціативі.
Італія не самотня в цих зусиллях, наприклад, Іспанія пропонує безплатний вхід до таких установ, як особняк Палау Гуель в Барселоні та Музей Пікассо в Мадриді. В австрійській столиці 17 музеїв дотримуються подібної політики, а в столиці Естонії – Міський музей має програму безплатного входу. Безплатно відвідати понад 20 музеїв можна й у Вільнюсі в останні неділі кожного місяця.
Водночас варто бути готовим до великих черг і натовпів у такі безплатні дні, а також до того, що далеко не всі охочі зможуть зрештою потрапити до музеїв.
- Безплатний вхід у середині тижня
Художня галерея Glyptoteket у Копенгагені, Данія, пропонує відвідувачам безплатний вхід в останню середу кожного місяця. Галерея, відома своєю колекцією шедеврів таких художників, як Роден, Дега, Гоген і Ренуар, прагне заохотити більшу залученість громадськості до своїх широких мистецьких пропозицій.
Міська галерея в Братиславі, Словаччина, теж надає безплатний вхід, але у першу середу кожного місяця.
- Безплатний вхід у міжсезоння
З 1 листопада по 31 березня Афінський Акрополь (Греція) пропонує безплатний вхід у першу неділю кожного місяця. Оскільки температура може сягати приємних 20 градусів на початку зими та весни, це ідеальний час для огляду пам'ятки.
Коли можна відвідати Афінський Акрополь безплатно / Фото Unsplash
- Безплатний вхід у святкові дні
Численні пам'ятки по всьому світу скасовують плату за вхід на певні свята та ювілеї. Наприклад, Лувр у Парижі запрошує відвідувачів безплатно оглянути свої колекції в День взяття Бастилії, 14 липня. Так само Колізей у Римі та Галерея Уффіці у Флоренції пропонують безплатний вхід у День визволення 25 квітня та День Республіки 2 червня.
У Барселоні знаменитий Палац Гуель Антоніо Гауді відкриє свої двері безплатно в День Святої Евлалії, 12 лютого, та День Святого Георгія, 23 квітня. Крім того, знаменитий собор Святого Сімейства, також спроєктований Гауді, приймає гостей безплатно під час міжнародних богослужінь щосуботи о 20:00 та щонеділі о 9:00.
- Безплатний вхід у Міжнародний день музеїв
18 травня світова спільнота відзначає Міжнародний день музеїв – подію, під час якої численні заклади по всьому світу пропонують відвідувачам безплатний вхід. Торік це зробили понад 37 000 музеїв зі 158 країн світу.
- Безплатний вхід перед закриттям
Деякі музеї пропонують безплатний вхід в непікові години. Зокрема, музей Прадо в Мадриді, відомий своїми колекціями шедеврів Босха, Гойї, Ель Греко та Рубенса, а також музей Королеви Софії, де зберігається культова картина Пікассо "Герніка", надають безплатний вхід за 2 години до закриття кожного дня.
Які туристичні локації Риму переоціненні?
Мандрівникам, які планують відвідати Вічне місто, варто уникати певних туристичних пасток, які можуть затьмарити враження і залишити відчуття, що час витрачено дарма.
Наприклад, Фонтан Треві та Іспанські сходи часто розчаровують через натовпи туристів і вуличних торговців. Інші локації теж потрапили до списку переоцінених місць Риму.