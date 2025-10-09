Але, за словами Сари Голт, експертки з подорожей Daily Mail, існують можливості відвідати певні об'єкти безплатно, що потенційно може заощадити мандрівникам десятки євро, пише 24 Канал.

Читайте також Зірки Голлівуду серед звичайних туристів: де в Італії найлегше зустріти знаменитостей

Як безплатно відвідувати музеї та інші пам'ятки?

Безплатний вхід у неділю

З метою сприяння культурному розвитку численні пам'ятки та музеї по всій Європі відкривають свої двері безплатно у визначені неділі щомісяця, а Італія є лідером у цьому питанні.

Зокрема, у першу неділю кожного місяця відвідувачі можуть насолоджуватися безплатним доступом до знакових місць у Римі, включаючи Колізей, Форум та Палатинський пагорб. Відома флорентійська галерея Уффіці, де зберігаються шедеври таких видатних митців, як Леонардо да Вінчі, Рафаель, Тіціан і Мікеланджело, також бере участь у цій ініціативі.

Італія не самотня в цих зусиллях, наприклад, Іспанія пропонує безплатний вхід до таких установ, як особняк Палау Гуель в Барселоні та Музей Пікассо в Мадриді. В австрійській столиці 17 музеїв дотримуються подібної політики, а в столиці Естонії – Міський музей має програму безплатного входу. Безплатно відвідати понад 20 музеїв можна й у Вільнюсі в останні неділі кожного місяця.

Водночас варто бути готовим до великих черг і натовпів у такі безплатні дні, а також до того, що далеко не всі охочі зможуть зрештою потрапити до музеїв.

Безплатний вхід у середині тижня

Художня галерея Glyptoteket у Копенгагені, Данія, пропонує відвідувачам безплатний вхід в останню середу кожного місяця. Галерея, відома своєю колекцією шедеврів таких художників, як Роден, Дега, Гоген і Ренуар, прагне заохотити більшу залученість громадськості до своїх широких мистецьких пропозицій.

Міська галерея в Братиславі, Словаччина, теж надає безплатний вхід, але у першу середу кожного місяця.

Безплатний вхід у міжсезоння

З 1 листопада по 31 березня Афінський Акрополь (Греція) пропонує безплатний вхід у першу неділю кожного місяця. Оскільки температура може сягати приємних 20 градусів на початку зими та весни, це ідеальний час для огляду пам'ятки.



Коли можна відвідати Афінський Акрополь безплатно / Фото Unsplash

Безплатний вхід у святкові дні

Численні пам'ятки по всьому світу скасовують плату за вхід на певні свята та ювілеї. Наприклад, Лувр у Парижі запрошує відвідувачів безплатно оглянути свої колекції в День взяття Бастилії, 14 липня. Так само Колізей у Римі та Галерея Уффіці у Флоренції пропонують безплатний вхід у День визволення 25 квітня та День Республіки 2 червня.

У Барселоні знаменитий Палац Гуель Антоніо Гауді відкриє свої двері безплатно в День Святої Евлалії, 12 лютого, та День Святого Георгія, 23 квітня. Крім того, знаменитий собор Святого Сімейства, також спроєктований Гауді, приймає гостей безплатно під час міжнародних богослужінь щосуботи о 20:00 та щонеділі о 9:00.

Безплатний вхід у Міжнародний день музеїв

18 травня світова спільнота відзначає Міжнародний день музеїв – подію, під час якої численні заклади по всьому світу пропонують відвідувачам безплатний вхід. Торік це зробили понад 37 000 музеїв зі 158 країн світу.

Безплатний вхід перед закриттям

Деякі музеї пропонують безплатний вхід в непікові години. Зокрема, музей Прадо в Мадриді, відомий своїми колекціями шедеврів Босха, Гойї, Ель Греко та Рубенса, а також музей Королеви Софії, де зберігається культова картина Пікассо "Герніка", надають безплатний вхід за 2 години до закриття кожного дня.

Які туристичні локації Риму переоціненні?