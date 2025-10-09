Місто вже давно стало улюбленим місцем відпочинку для багатьох знаменитостей – від Мадонни до сім'ї Кардашян. Про це пише 24 Канал з посиланням на Express.

Чому Портофіно варто відвідати?

Мальовниче рибальське містечко Портофіно, розташоване на Італійській Рив'єрі, продовжує привертати увагу своїми приголомшливими пейзажами й привабливістю для знаменитостей.

Серед його визначних пам'яток – Кастелло Браун, історична фортеця, що височіє над затокою. Це культове місце набуло ще більшої популярності, коли у 2022 році зірка реаліті-шоу Кортні Кардашян і музикант Тревіс Баркер обмінялися тут обітницями.



Кастелло Браун / Фото Alamy

Відвідувачі стікаються до замку Браун не лише через його багату історію, але й через панорамний вид на гавань, яка витончено лежить біля підніжжя пагорба, поряд з мерехтливим узбережжям і пагорбами за ним.

Це місце обов'язкове до відвідування фотографами і любителями історії, а також ідеально підходить для спостереження за знаменитостями.

Ще один символ Портофіно – церква Сан-Джорджо. Торік Мадонну помітили на прогулянці вулицями поруч із церквою. Сама церква розташована на схилі пагорба, звідки відкривається вид на затоку і панорамний вид на Середземне море.

Як і у випадку з Кастелло Браун, ці краєвиди вимагають невеликого підйому, але вони одні з найкращих у регіоні.



Церква Сан-Джорджо / Фото Splendido Mare

Коли варто їхати до Портофіно?

Туристичні експерти Lonely Planet рекомендують відвідувати півострів на початку весни – у квітні та травні, або восени – у вересні та жовтні, щоб уникнути великих натовпів.

Однак варто також зазначити, що зимові місяці – з грудня по березень – пропонують м'яку погоду. Тому це теж привабливий період для відпочивальників, які прагнуть насолодитися красою місцевості.

