Місто вже давно стало улюбленим місцем відпочинку для багатьох знаменитостей – від Мадонни до сім'ї Кардашян.
Чому Портофіно варто відвідати?
Мальовниче рибальське містечко Портофіно, розташоване на Італійській Рив'єрі, продовжує привертати увагу своїми приголомшливими пейзажами й привабливістю для знаменитостей.
Серед його визначних пам'яток – Кастелло Браун, історична фортеця, що височіє над затокою. Це культове місце набуло ще більшої популярності, коли у 2022 році зірка реаліті-шоу Кортні Кардашян і музикант Тревіс Баркер обмінялися тут обітницями.
Кастелло Браун / Фото Alamy
Відвідувачі стікаються до замку Браун не лише через його багату історію, але й через панорамний вид на гавань, яка витончено лежить біля підніжжя пагорба, поряд з мерехтливим узбережжям і пагорбами за ним.
Це місце обов'язкове до відвідування фотографами і любителями історії, а також ідеально підходить для спостереження за знаменитостями.
Ще один символ Портофіно – церква Сан-Джорджо. Торік Мадонну помітили на прогулянці вулицями поруч із церквою. Сама церква розташована на схилі пагорба, звідки відкривається вид на затоку і панорамний вид на Середземне море.
Як і у випадку з Кастелло Браун, ці краєвиди вимагають невеликого підйому, але вони одні з найкращих у регіоні.
Церква Сан-Джорджо / Фото Splendido Mare
Коли варто їхати до Портофіно?
Туристичні експерти Lonely Planet рекомендують відвідувати півострів на початку весни – у квітні та травні, або восени – у вересні та жовтні, щоб уникнути великих натовпів.
Однак варто також зазначити, що зимові місяці – з грудня по березень – пропонують м'яку погоду. Тому це теж привабливий період для відпочивальників, які прагнуть насолодитися красою місцевості.
