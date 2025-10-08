Дівчина забронювала кімнату за 131 фунт за ніч, яка спочатку слугувала громадським туалетом ще в 1895 році. Відеоогляд самобутнього закладу для туристів – далі у матеріалі 24 Каналу з посиланням на Daily Mail.

Читайте також Не в Іраку: де насправді може бути той самий райський сад, в якому жили Адам і Єва

Яка історія бутика-готелю "The Netty"?

"The Netty", розташований під однією з головних доріг Оксфорда, відкрився після майже 17 років закриття. Заклад зачинив свої двері у 2008 році, і лише після отримання дозволу на планування у 2019 році розпочалася довгоочікувана трансформація.



Бутик-готель розташований під дорогою / Фото SWNS

Готель прийняв перших гостей у червні цього року. У нещодавньому випуску Моллі відповіла на занепокоєння багатьох глядачів щодо проєкту.

Усі, кому я розповідала, що знімаю це відео, казали: "О Боже, тут буде смердіти". Тепер я можу з повною впевненістю сказати, що він пахне чудово – точно не туалетним запахом,

– сказала Моллі у своєму відеоогляді.

У номері площею 22 квадратних метри, що поєднує в собі сучасні зручності та історичний шарм, є двоспальне ліжко розміру "king-size", душова кабіна з тропічним душем, а також безплатний мінібар.

Як виглядає цей бутик-готель: дивіться відео

Цікаво, що номер зберігає своє історичне значення, а зручності все ще позначені як "блакитний туалет" для чоловіків і "рожевий туалет" для жінок.

Чи є недоліки в такому готелі?

У своєму відгуку Моллі висловила захоплення відмінними якостями готелю, але при цьому вказала на суттєвий недолік – надмірний шум від транспорту.

Ти буквально перебуваєш під головною дорогою,

– поділилася вона.

Цей шум, а також відчуття "оголеності" та занепокоєння, що хтось може постукати у двері, заважали їй спати.

Проте, ютуберка резюмувала, що щиро вважає досвід перебування в бутик-готелі – унікальним.



Номер у готелі, який раніше був громадським туалетом / Фото SWNS

Як виглядає найекстремальніше житло на Airbnb?