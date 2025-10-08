Дівчина забронювала кімнату за 131 фунт за ніч, яка спочатку слугувала громадським туалетом ще в 1895 році. Відеоогляд самобутнього закладу для туристів – далі у матеріалі 24 Каналу з посиланням на Daily Mail.
Яка історія бутика-готелю "The Netty"?
"The Netty", розташований під однією з головних доріг Оксфорда, відкрився після майже 17 років закриття. Заклад зачинив свої двері у 2008 році, і лише після отримання дозволу на планування у 2019 році розпочалася довгоочікувана трансформація.
Бутик-готель розташований під дорогою / Фото SWNS
Готель прийняв перших гостей у червні цього року. У нещодавньому випуску Моллі відповіла на занепокоєння багатьох глядачів щодо проєкту.
Усі, кому я розповідала, що знімаю це відео, казали: "О Боже, тут буде смердіти". Тепер я можу з повною впевненістю сказати, що він пахне чудово – точно не туалетним запахом,
– сказала Моллі у своєму відеоогляді.
У номері площею 22 квадратних метри, що поєднує в собі сучасні зручності та історичний шарм, є двоспальне ліжко розміру "king-size", душова кабіна з тропічним душем, а також безплатний мінібар.
Як виглядає цей бутик-готель: дивіться відео
Цікаво, що номер зберігає своє історичне значення, а зручності все ще позначені як "блакитний туалет" для чоловіків і "рожевий туалет" для жінок.
Чи є недоліки в такому готелі?
У своєму відгуку Моллі висловила захоплення відмінними якостями готелю, але при цьому вказала на суттєвий недолік – надмірний шум від транспорту.
Ти буквально перебуваєш під головною дорогою,
– поділилася вона.
Цей шум, а також відчуття "оголеності" та занепокоєння, що хтось може постукати у двері, заважали їй спати.
Проте, ютуберка резюмувала, що щиро вважає досвід перебування в бутик-готелі – унікальним.
Номер у готелі, який раніше був громадським туалетом / Фото SWNS
Як виглядає найекстремальніше житло на Airbnb?
Іспанський туристичний інфлюенсер Начо Барруеко забронював найдешевше житло на Airbnb в Бангкоку за 1,75 фунта стерлінгів за ніч.
Житло виявилося не дуже привабливим, але включало скромні зручності, такі як москітна сітка та вентилятор, і викликало безліч коментарів в Instagram.