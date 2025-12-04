Доломіти – це гірський масив в Італії, який славиться неймовірною красою, яка здається нереальною. Вікторія Тищенко поділилася у тіктоці своїми враженнями від чотириденного походу. Про це повідомляє 24 Канал.

Які враження в українки від походу Доломітовими Альпами?

За 4 дні Вікторія пройшла один з найвідоміших маршрутів у Доломітах – Dolorama Weg. Як зазначено на офіційному сайті, його довжина становить 61 кілометр, який розподілений на 4 дні. Усі стежки комфортні й позначені, тож тут точно не заблукаєш. Та головною особливістю цього маршруту є його комфортабельність, адже туристи ночують не в наметах, а в гірських хатинках.

Вікторія зізналася – їй дуже сподобалося, що не треба носити величезний рюкзак, а щовечора можна лягати спати у м'яке ліжко. Суть Dolorama Weg полягає у тому, щоб щодня проходити шлях від хатини до хатини, де туристи залишаються на ніч.

Бронювання українка здійснювала – тут. Тур коштує 390 євро і в цю ціну входить онлайн-карта маршруту, 3 ночівлі в гірських хатинках, сніданки та одна вечеря. Обіди та вечері додатково обійшлися українці у 25 – 30 євро за один, тож за весь похід Доломітовими Альпами вона витратила близько 600 євро.

Це ідеальний варіант для тих, хто любить бути на природі, але не дуже хоче ночувати у наметі та митися у річці. Ми спали у зручному ліжку і пили каву в кав'ярнях, при цьому – не за всі гроші світу. Види під час хайкінгу були найкрасивіші, які я коли-небудь бачила у своєму житті,

– розповіла Вікторія.

У будинках ночує по 6 – 8 людей у кімнаті, а туалет і душ спільні. Щодня туристи мають проходити по 10 – 15 кілометрів, що займає близько 6 годин.

Більшість стежок нескладні, а тому цей маршрут підійде для початків. Це ідеальний варіант для тих, хто мріяв про гірський похід, але переймався через комфорт.

Українка розповіла про комфортний похід Доломітовими Альпами: відео

@vi_tishchenko_ Ділюсь з вами цікавою можливістю з комфортом піти в похід в Доломіти ♬ original sound - ??????????? ??

Що треба знати туристам про Dolorama Weg?

Сезон триває з середини червня до середини вересня, але треба бути готовим до того, що погода в горах мінлива.

Чим раніше забронюєте тур, тим краще. На сайті маршруту радять зробити це ще до Різдва, адже місця у хатинках дуже швидко розбирають.

Під час походу слід рухатися лише промаркованими стежками.

