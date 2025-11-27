Журналістка Джена ДеЛаурентіс разом зі своєю матір'ю вирішила не відвідувати популярні міста Італії. Замість цього вона обрала менш відомі та більш незвичайні місця, пише 24 Канал з посиланням на Express.

Дивіться також У Будапешті з'явиться повністю скляний міст з фантастичною панорамою на все місто

Куди поїхати в Італії замість Риму чи Венеції?

За підсумками мандрівки дівчина дійшла висновку, що такі міста, як Падуя та Равенна, дадуть "більш автентичний" досвід Італії.

Равенна розташована на північному сході, приблизно за 70 кілометрів від Болоньї, а Падуя – лише за 40 кілометрів від Венеції. Джена зазначила, що, хоча Равенна приймає багато туристів, це переважно одноденні поїздки з Болоньї. Це означає, що багато хто з них залишає місто в другій половині дня, залишаючи його спокійним, повідомляє Mirror.

У Падуї, як написала експертка з подорожей в Business Insider, вони зіткнулися з "подібним сценарієм".

Такі місця, як базиліка Basilica of St. Anthony та Scrovegni Chapel, були переповнені вранці, але більшість туристів, здавалося, пішли до настання темряви. Коли натовп у Равенні та Падуї зменшився, ми з мамою проводили вечори, пробуючи місцеву кухню і попиваючи коктейлі в барах на відкритому повітрі,

– розповіла вона.

Джена дійшла висновку, що відвідування менших міст дало їм набагато кращий досвід, ніж відвідування великих туристичних центрів, таких як Рим і Венеція.



Падуя / Фото Pexels

"Хоча пам'ятки варті уваги, вони часто затьмарюються величезними натовпами туристів. Натомість відвідування Равенни та Падуї дало нам найкраще з обох світів. Ми створили чудові спогади, досліджуючи історичні пам'ятки кожного міста, і нам дуже сподобалося проводити тихі вечори, блукаючи мальовничими центрами міст", – зазначила дівчинка.

Коли в Італії розпочнеться туристичний сезон?

Восени Європа виходить з чергового інтенсивного туристичного сезону, під час якого тривали постійні дебати про надмірний туризм та занепокоєння щодо обмежень кількості відвідувачів у популярних містах. Наприклад, у Флоренції заборонять харчування просто неба на 50 вулицях у центрі міста, що входить до списку ЮНЕСКО.

Проте туристичний сезон в Італії може розпочатися раніше наступного року, оскільки країна готується до проведення Зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор, які заплановані відповідно на 6 – 22 лютого та 6 – 15 березня.



Равенна / RudyBalasko

Щоб уникнути натовпів туристів, експерти рекомендують відвідувати Італію у низький сезон, який триває взимку. У цей період вигідні ціни на проживання в преміум-готелях та більш колоритна атмосфера в ресторанах і кафе. Це також нагода спокійно побачити відомі пам'ятки.

Де відпочити в Італії?