Наприкінці року погода в Італії буває досить непередбачувана. Якщо в центральних і північних регіонах зазвичай набагато прохолодніше, то в південних – значно тепліше, пише 24 Канал з посиланням на idealista.

Де відпочити взимку в Італії?

Видання idealista назвало найтепліші регіони в Італії для відпочинку взимку. Серед них наступні:

острів Сицилія (Палермо, Катанія, Сиракуза) – тут найвищі середні максимальні температури та довгі періоди ясної погоди;

острів Сардинія (Кальярі та південне узбережжя) – тут м'який мікроклімат із затоками, що утримують сонячне тепло;

Калабрія (Реджо-Калабрія, Тропея) – Тірренське узбережжя із теплом, що надходить із заходу

Апулія (Лечче, Отранто, Галліполі) – вибір між Адріатичним та Іонічним морем, щоб уникнути вітрів;

Кампанія (Неаполь, Сорренто) – сонячні прогулянки містом і оглядові майданчики на узбережжі.

Видання Lonely Planet виділяє Сицилію як напрямок для відпочинку взимку. Туристичний ресурс відзначає, що на острові цілий рік доступні свіжі продукти.



Сицилія / Фото Pexels

"Прилавки ринків у Катанії та Палермо прогинаються під вагою свіжих овочів, риби та сезонних волоських горіхів. А по всьому острову місцеві жителі готуються до Карнавалу. Хоча погода може змінитися в будь-яку мить, 8 годин сонця на день і середня максимальна температура, яка вдвічі перевищує температуру в Лондоні, роблять це місце вартим уваги", – описує видання Сицилію.

Інше туристичне видання Time Out рекомендує взимку вирушати на острів Лампедуза. Ця найбільш південна точка Італії, є одним із трьох маленьких островів, що складають Пелагські острови.

Географічно Лампедуза належить до Африки й відома своїми чудовими пляжами. Spiaggia dei Conigli, також відомий як "Кролячий пляж", є, мабуть, найвідомішим, але острів характеризується маленькими бухтами та затоками, тому тут є безліч більш відокремлених місць, де можна поніжитися на сонці.

Куди поїхати в Італії?