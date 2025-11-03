Наприкінці року погода в Італії буває досить непередбачувана. Якщо в центральних і північних регіонах зазвичай набагато прохолодніше, то в південних – значно тепліше, пише 24 Канал з посиланням на idealista.
Де відпочити взимку в Італії?
Видання idealista назвало найтепліші регіони в Італії для відпочинку взимку. Серед них наступні:
- острів Сицилія (Палермо, Катанія, Сиракуза) – тут найвищі середні максимальні температури та довгі періоди ясної погоди;
- острів Сардинія (Кальярі та південне узбережжя) – тут м'який мікроклімат із затоками, що утримують сонячне тепло;
- Калабрія (Реджо-Калабрія, Тропея) – Тірренське узбережжя із теплом, що надходить із заходу
- Апулія (Лечче, Отранто, Галліполі) – вибір між Адріатичним та Іонічним морем, щоб уникнути вітрів;
- Кампанія (Неаполь, Сорренто) – сонячні прогулянки містом і оглядові майданчики на узбережжі.
Видання Lonely Planet виділяє Сицилію як напрямок для відпочинку взимку. Туристичний ресурс відзначає, що на острові цілий рік доступні свіжі продукти.
Сицилія / Фото Pexels
"Прилавки ринків у Катанії та Палермо прогинаються під вагою свіжих овочів, риби та сезонних волоських горіхів. А по всьому острову місцеві жителі готуються до Карнавалу. Хоча погода може змінитися в будь-яку мить, 8 годин сонця на день і середня максимальна температура, яка вдвічі перевищує температуру в Лондоні, роблять це місце вартим уваги", – описує видання Сицилію.
Інше туристичне видання Time Out рекомендує взимку вирушати на острів Лампедуза. Ця найбільш південна точка Італії, є одним із трьох маленьких островів, що складають Пелагські острови.
Географічно Лампедуза належить до Африки й відома своїми чудовими пляжами. Spiaggia dei Conigli, також відомий як "Кролячий пляж", є, мабуть, найвідомішим, але острів характеризується маленькими бухтами та затоками, тому тут є безліч більш відокремлених місць, де можна поніжитися на сонці.
Куди поїхати в Італії?
Досвідчений мандрівник Адам Міллер відвідав дев'ять міст Італії та заявив, що йому найбільше сподобалася Болонья. Це місто має унікальний дух, а також виняткову італійську кухню.
Інший турист, який відвідав Італію, назвав місто Салерно найкращим на узбережжі Амальфі. За його словами, це місце пропонує чарівність та атмосферу узбережжя Тірренського моря без натовпів туристів.
Мандрівникам в Італії також рекомендують відвідати острів Іск'я. Це острів, який обирають для відпусток самі італійці, пропонує спокійний і доступний відпочинок.