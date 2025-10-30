Журналісту припала до душі Болонья, яку він описав як світ, відмінний від звичних туристичних центрів Італії. Про це пише 24 Канал з посиланням на Express.

Яке місто найкраще в Італії?

Міллер відвідав Флоренцію, Рим, Венецію, Мілан, Верону, Сієну, Лукку, Пізу та Бергамо. Всі ці перлини Італії сподобалися журналісту, але потім він натрапив на нове місто, яке стало його улюбленим.

У серпні 2025 року Адам вперше відвідав Болонью і був зачарований жвавою атмосферою, теракотовими будівлями та найкращою італійською їжею.

Справжня магія Болоньї полягає в її простоті. Все здається таким спокійним і легким. Їсти, пити, досліджувати – все це здається таким легким у порівнянні з Флоренцією, Венецією чи Римом,

– описав Міллер Болонью у колонці для Metro Travel Hot Takes.

На його думку, Болонья – це найкраще місце для міського відпочинку в Італії. Він також звернув увагу на зручне розташування міста неподалік Флоренції та Венеції.

Адам зазначив, що Болонья здається зовсім іншим світом, а унікальна енергія зробила це місто його улюбленим в Італії.



Болонья / Фото Pexels

З думкою журналіста погоджуються оглядачі TripAdvisor, які виділяють храм Santuario Madonna di San Luca як обов'язкове місце для відвідування.

Дуже мальовниче місце на пагорбах Болоньї, до якого можна дістатися не надто важкою прогулянкою під довгими галереями, можливо, починаючи від монументального кладовища Certosa. Галереї добре доглянуті, те саме можна сказати й про територію перед святинею; вид, що відкривається після прибуття, є чудовим,

– йдеться у коментарі.

Інший відвідувач описав храм як "прекрасна барокова базиліка, яка ідеально доглянута як зсередини, так і зовні". Через те, що вона розташована на пагорбах, це дозволяє насолоджуватися прекрасним видом на місто та навколишні пагорби.

Серед інших найпопулярніших місць Болоньї, згідно з TripAdvisor, виділяють площу Piazza Maggiore та оглядовий майданчик Le Due Torri Torre degli Asinelli, відомий своїми панорамними видами.

Галереї міста, що входять до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, також незабутні завдяки своїй болонській архітектурі з колонами з червоного каменю та чудовими арками.

Куди поїхати в Італії?