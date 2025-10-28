Однак на Сицилії є крихітне містечко Ласкарі, яке пропонує мальовниче поєднання прибережних і гірських пейзажів, але без великої кількості туристів. Про це пише 24 Канал з посиланням на Express.

Де відпочити в Італії у листопаді?

Невелике містечко, засноване у 17 столітті, розташоване біля Палермо, на північному узбережжі Сицилії. Як йдеться у статті на Вікіпедії, воно було назване на честь знатної родини Ласкарі, яка колись правила цією територією.

Сьогодні Ласкарі відоме спокійною атмосферою, традиційним сицилійським шармом і близькістю до популярних туристичних місць, зокрема міста Чефалу.

Містечко вирізняється вузькими вуличками, історичними церквами та фестивалями, які підкреслюють його сільськогосподарські корені та дух спільноти.



Пляжі та природа роблять це місце тихим, але привабливим для відвідувачів, які бажають пізнати справжнє сицилійське життя подалі від більш туристичних районів.

У листопаді в Ласкарі панує м'яка і приємна температура – до 22 градусів тепла. Це ідеальна погода для спокійних прогулянок по пляжу і вивчення сільської місцевості. На відміну від галасливих туристичних місць Амальфі, містечко пропонує тихе, автентичне сицилійське дозвілля.

Пляжі міста, такі як Spiaggia Gorgo Lungo і Spiaggia Salinelle, пропонують тихе засмагання і купання з мальовничими видами і курортами поблизу.



Любителі природи можуть дослідити узбережжя, яке ідеально підходить для сімейних пікніків і безпечного купання, або відправитися до сусіднього парку пригод Мадоні для піших прогулянок і катання на тролеї.

Історичний центр міста запрошує на прогулянки вузькими вуличками та повз старовинні церкви, а замок Scodrillo дозволяє зазирнути в його середньовічне минуле.

Відпочинок на Сицилії: що варто знати?