Місто та водночас муніципалітет Сиракуза було засноване коринфськими поселенцями на випаленому прибережному куточку Сицилії в VIII столітті до нашої ери. Видання The Times описує Сиракузу як найбільш "грецьке" місто в Італії, повідомляє 24 Канал.
Чим вражає Сиракуза?
Поруч із містом Сиракуза розташовується невеликий острів у бухті Ортіджія. Місто з островом поєднують 3 мости. Колись це була добре укріплена острівна цитадель, в якому середньовічні вулиці з занепалими кованими балконами просякнуті романтикою.
Але руйнівний землетрус 1693 року призвів до того, що багато будівель було перебудовано в стилі бароко.
Сиракуза – це популярне місце серед знаменитостей і багатих людей. Розкішні бутики з'являються всюди, Dolce & Gabbana у 2022 році провели тут екстравагантний показ.
The Cathedral of Syracuse / Фото ALAMY
Також у цьому місці зупинялася елегантна мегаяхта Марка Цукерберга, а Вупі Голдберг є постійною відвідувачкою. Однак традиційне сицилійське життя все ще вирує на ринку та в гаванях.
2500-річний храм Аполлона на півночі Ортіджї є одним з найстаріших грецьких храмів на острові Сицилія. Всього у 10 хвилинах їзди на велосипеді від храму Аполлона розташовується археологічний парк Неаполіс.
У цьому місці туристи можуть оглянути величезний грецький театр, римський амфітеатр і "Вухо Діонісія" – стародавню печеру з дивовижною акустикою, яку, як вважається, Караваджо назвав на честь грецького тирана, який, за переказами, використовував її для підслуховування в'язнів.
Художник Караваджо приїхав до Сиракузи у 1608 році після втечі з ув'язнення Мальтійського ордену. У церкві Basilica of St Lucy можна побачити шедевр, який він створив, щоб оплатити своє перебування – картину Burial of St Lucy.
Археологічний парк Неаполіс / Фото ALAMY
У музеї Архімеда, який зараз також присвячений його шанувальнику епохи Відродження Леонардо да Вінчі, представлені моделі легендарного ковша для перевертання кораблів і дзеркального теплового променя, які сиракузький енциклопедист винайшов для захисту цитаделі від вторгнення у 213 році до нашої ери.
Окремої уваги вартий Міський собор Різдва Богородиці. Варто зайти всередину й ви побачите величезні колони з його колишнього життя як грецького храму, присвяченого Афіні.
Врешті-решт, варто прогулятися на південь до фонтану Аретузи, пишного басейну, побудованого у 1843 році навколо міфічного природного джерела, розташованого так близько до моря, що зачарувало греків і було згадано в "Метаморфозах" римського поета Овідія, який відвідав Сицилію в молодості. Це тихе місце, де можна зупинитися, відпочити і помилуватися панорамним видом на море.
Коли найкраще їхати на Сицилію?
Сицилія – це один з найбільш історичних регіонів Італії, який пропонує не тільки відпочинок на пляжах біля моря. На острові розташовується чимало цікавих історичних пам'яток, які варті уваги.
Кожен місяць на Сицилії має свою власну красу, пише Loney Planet. Весна та осінь – це найкращий час, щоб дослідити Сицилію під час піших прогулянок, тоді як літо – пляжний сезон.
Взимку на Сицилії низький сезон, під час якого закриті пляжі. Відтак, це період для бюджетної мандрівки.