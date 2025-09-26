Місто та водночас муніципалітет Сиракуза було засноване коринфськими поселенцями на випаленому прибережному куточку Сицилії в VIII столітті до нашої ери. Видання The Times описує Сиракузу як найбільш "грецьке" місто в Італії, повідомляє 24 Канал.

Чим вражає Сиракуза?

Поруч із містом Сиракуза розташовується невеликий острів у бухті Ортіджія. Місто з островом поєднують 3 мости. Колись це була добре укріплена острівна цитадель, в якому середньовічні вулиці з занепалими кованими балконами просякнуті романтикою.

Але руйнівний землетрус 1693 року призвів до того, що багато будівель було перебудовано в стилі бароко.

Сиракуза – це популярне місце серед знаменитостей і багатих людей. Розкішні бутики з'являються всюди, Dolce & Gabbana у 2022 році провели тут екстравагантний показ.



The Cathedral of Syracuse / Фото ALAMY

Також у цьому місці зупинялася елегантна мегаяхта Марка Цукерберга, а Вупі Голдберг є постійною відвідувачкою. Однак традиційне сицилійське життя все ще вирує на ринку та в гаванях.

2500-річний храм Аполлона на півночі Ортіджї є одним з найстаріших грецьких храмів на острові Сицилія. Всього у 10 хвилинах їзди на велосипеді від храму Аполлона розташовується археологічний парк Неаполіс.

У цьому місці туристи можуть оглянути величезний грецький театр, римський амфітеатр і "Вухо Діонісія" – стародавню печеру з дивовижною акустикою, яку, як вважається, Караваджо назвав на честь грецького тирана, який, за переказами, використовував її для підслуховування в'язнів.

Художник Караваджо приїхав до Сиракузи у 1608 році після втечі з ув'язнення Мальтійського ордену. У церкві Basilica of St Lucy можна побачити шедевр, який він створив, щоб оплатити своє перебування – картину Burial of St Lucy.



Археологічний парк Неаполіс / Фото ALAMY

У музеї Архімеда, який зараз також присвячений його шанувальнику епохи Відродження Леонардо да Вінчі, представлені моделі легендарного ковша для перевертання кораблів і дзеркального теплового променя, які сиракузький енциклопедист винайшов для захисту цитаделі від вторгнення у 213 році до нашої ери.

Окремої уваги вартий Міський собор Різдва Богородиці. Варто зайти всередину й ви побачите величезні колони з його колишнього життя як грецького храму, присвяченого Афіні.

Врешті-решт, варто прогулятися на південь до фонтану Аретузи, пишного басейну, побудованого у 1843 році навколо міфічного природного джерела, розташованого так близько до моря, що зачарувало греків і було згадано в "Метаморфозах" римського поета Овідія, який відвідав Сицилію в молодості. Це тихе місце, де можна зупинитися, відпочити і помилуватися панорамним видом на море.

Коли найкраще їхати на Сицилію?