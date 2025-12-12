Зацікавила тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на BBC.

Які напрямки варті уваги туристів у 2026 році?

У 2026 році туристи матимуть змогу відвідати найрізноманітніші куточки світу. Експерти BBC Travel обрали місця, які поєднують неймовірні краєвиди, культурні відкриття та екологічно відповідальний туризм. Ці напрямки пропонують нові враження та безпечний відпочинок для мандрівників усіх категорій.

Де подорожувати у 2026 році / фото Canva

Топ-20 напрямків для подорожей у 2026 році:

Абу-Дабі, ОАЕ Алжир; Долина Колчагуа, Чилі; Раротонга, Острови Кука; Коста-Ріка; Гебридські острови, Шотландія; Ісікава, Японія; Острови Комодо, Індонезія; Лорето, Мексика; Бока-Чика, Домініканська Республіка; Слокаанська долина, Канада; Улуру, Австралія; Монтевідео, Уругвай; Гімарайнш, Португалія; Самбуру, Кенія; Філадельфія, США; Фінська Оулу; Орегонське узбережжя, США; Пномпень, Камбоджа; Чорногорія;

Як правильно обрати країну для подорожей?

Туристи поділилися своїми порадами на платформі Quora, як обрати найкращу країну для подорожей. Вибір місця відпочинку дуже особистий. Кожен проводить час по-своєму: хтось любить активності, як дартс, стрільба чи боулінг, а потім відпочивати на пляжі чи біля басейну. Інші, люблять досліджувати історію та культуру, блукати містом, відкривати приховані місця та місцеві закусочні.

Головна порада: обирайте місце, виходячи з того, що ви хочете робити, читайте відгуки тих, хто вже відвідував, і залучайте сім'ю до спільних веселих пригод;

Відстань: довгі та дорогі рейси плануються на кілька днів, короткі на вихідні;

Вартість життя: країну обирають відповідно до бюджету, шукаючи місця, де гроші витрачаються ефективно;

Їжа: важливо, щоб були доступні варіанти відповідно до ваших вподобань.

Куди ще планувати подорож у 2026 році?