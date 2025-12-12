Зацікавила тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на TVP World.

Яке місто Польщі стало найпопулярнішим серед туристів у 2025 році?

Краків цього року увійшов до десятки найпопулярніших туристичних напрямків у Google, піднявшись у рейтингу порівняно з 2024-м. Місто опинилося на шостому місці, поступившись лише Більбао, Дубаю, Барбадосу, Сантандеру та Ібіці.

Краків традиційно вважають одним із туристичних "скарбів" Польщі. Його середньовічна архітектура та затишні бруковані вулиці щороку приваблюють мільйони гостей. Головні локації розташовані компактно, тому місто зручне для прогулянок.

Окрім старої частини, туристів приваблює сучасний ритм життя Кракова: стильні бари, кав'ярні та культурні події. Минулого року місто відвідали майже 15 мільйонів мандрівників, що підтверджує його статус одного з найзатребуваніших напрямків у Польщі. Ось найвідоміші місця, що зачаровують гостей міста:

Ринкова площа (Rynek Główny). Одна з найбільших середньовічних площ у Європі;

Вавельський замок. Символ Польщі і легендарна резиденція королів, що піднімається над містом;

Казімеж. Історичний єврейський квартал з унікальною атмосферою та вузькими вуличками;

Підземний музей Ринку. Сучасний музей, що відкриває справжнє середньовіччя під площею;

Фабрика Оскара Шиндлера. Музей, що розповідає про життя Кракова під час Другої світової;

Соляна шахта "Величка". Поруч із Краковом є підземне місто з соляними скульптурами та каплицями;

Яскраве культурне життя. Різдвяні ярмарки, фестивалі, локальні традиції, унікальні краківські "різдвяні ліжечка", занесені до спадщини ЮНЕСКО.

Як пише GoWithGuide, Польща в цілому впевнено утримує статус одного з найцікавіших туристичних напрямків Європи завдяки поєднанню історії, природи, архітектури та доступних цін.

Що відвідати у Польщі?