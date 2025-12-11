Зацікавила тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Daily Mail.
Дивіться також Де у Європі є найкраще місце для "подорожі у часі"
Якого це, пролетіти найнебезпечніший рейс світу?
Мандрівниця Вікі Джессоп поділилася досвідом польоту в міжнародний аеропорт Паро в Бутані в Гімалаях – один із найскладніших у світі. Злітно-посадкова смуга тут коротка – всього 2,29 кілометрів, а аеропорт розташований у вузькій долині серед гір. Лише 50 пілотів мають кваліфікацію для посадки, а сильні вітри та змінна видимість додають складності.
Аеропорт Паро в Бутані / фото Daily Express
Усі підходи та зльоти в аеропорту Паро виконуються виключно візуально та без стандартної системи. Пілоти маневрують між гірськими прогалинами, іноді виконуючи круті повороти та S-подібні траєкторії на малій висоті, спираючись на GPS, навички та керівництво диспетчерів, пише Quora.
Погода мінлива: швидкі вітри, турбулентність, раптові зсуви та низькі хмари ускладнюють посадку. Лише обмежені авіакомпанії (Drukair, Bhutan Airlines) літають сюди регулярними рейсами з екіпажами, спеціально сертифікованими для Паро. Нічні рейси та посадки при поганій видимості заборонені.
Дивіться також "Ніколи ще подорож не йшла так погано": турист відвідав популярний курорт і пережив пекло
Вікі зазначила, що політ був напруженим: після трьох годин у повітрі та зупинки в Катманду вона спостерігала величні гори під вікном, а посадка відбувалася на смузі, де працювали лише кілька працівників у яскравих куртках. На щастя, літак благополучно приземлився.
Бутан планує відкрити другий аеропорт у Гелепху з кімнатами для йоги, звуковими ваннами та відкритими садами, що зробить подорож ще комфортнішою.
Які ще аеропорти варті уваги туристів?
Ми вже розповідали про незвичайні аеропорти світу, які точно варті уваги туристів. Одним із них є Міжнародний аеропорт Гонконгу, побудований на штучному острові, замінив переповнену смугу Коулун. Має два термінали та найбільший пасажирський термінал світу на момент відкриття.
Також дізнайтесь про найгарніший аеропорт світу, що виглядає, наче ШІ. Він більше схожий на розважальний центр з тематичними парками, кінотеатрами, капсульними готелями та понад 1000 магазинів і ресторанів.