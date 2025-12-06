Це місце – руїни давньоримського міста Помпеї біля Неаполя в Італії. Тут туристи можуть перенестися на 2 тисячі років у минуле. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Lonely Planet.

Читайте також Туристка обурилася через зіпсовану відпустку на жахливому острові, який радять у путівниках

Чому варто побачити Помпеї?

Помпеї було зруйноване внаслідок виверження вулкана Везувій ще у 79 році нашої ери. Попіл буквально "законсервував" місто у тому стані, в якому його накрила вогняна хвиля. По суті, воно зупинилося у часі, а його руїни збереглися до сьогодні – будинки, фрески, посуд і навіть відбитки тіл людей.

За даними у Вікіпедії, руїни міста випадково виявили під багатометровою товщею лави тільки через сотні років після трагедії й лише у 1763 році розпочали розкопки. Сьогодні тут облаштований музей просто неба. У ньому можна побачити, як виглядало життя звичайного римського міста 2 тисячі років тому. Це місце дає унікальну можливість буквально пройтися вулицями Стародавнього Риму.

У моторошній тиші, не зводячи очей зі зловісного обрису Везувію, поміркуйте про останні години міста, коли небо потемніло від задушливого вулканічного попелу. Одним із найцікавіших вражень у цьому стародавньому місті є дослідження розкопок, які продовжують проливати нове світло на життя в 79 році нашої ери,

– зазначили у путівнику.



Руїни міста Помпеї / Фото Depositphotos

Які цікаві факти варто знати про Помпеї?