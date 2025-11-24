Українські мандрівники Ірина та Володимир, які ведуть свій тревел-блог @kydupoihatu, зізналися, що побували у 55 країнах світу, але такого аеропорту не бачили ніде. Про це повідомляє 24 Канал.

Чим українців вразив найгарніший аеропорт світу?

Місце, до якого Ірина та Володимир подолали такий довгий шлях, – це аеропорт Чангі у Сінгапурі. За їхніми словами, тут здається, що потрапив у майбутнє або на зйомки легендарного фільму "Аватар". Прямо посеред терміналу є тропічний ліс з найбільшим у світі критим водоспадом. Між терміналами курсують швидкісні потяги без водіїв.

В цьому аеропорту є все – тематичні парки, кінотеатр, капсульні готелі, торгівельний центр та навіть басейн на даху. Це не аеропорт, а ціле місто, в якому можна провести весь день,

– розповіли мандрівники.

Чим вражає аеропорт Чангі в Сінгапурі: відео

Що відомо про аеропорт Чангі?

Сінгапурський аеропорт 12 років поспіль визнавали найкрасивішим летовищем світу. Як пише Biblio Asia, перший рейс він прийняв 1 липня 1981 року і відтоді постійно зростав. Саме завдяки аеропорту Чангі Сінгапур перетворився в головний авіаційний вузол та міжнародні ворота.

Чангі більше схожий на розважальний центр, аніж на аеропорт, але при цьому він славиться бездоганною організацією – швидким проходженням контролю, високим рівнем сервісу тощо. Тут жоден пасажир, чий рейс затримали, не буде нудьгувати. На території аеропорту є понад 1000 магазинів і ресторанів, сад, в якому живуть близько тисячі метеликів, безкоштовні кінотеатри для всіх відвідувачів, SPA тощо.

Багато туристів спеціально планують час на дослідження аеропорту Чангі, адже він точно вартує цілого дня.