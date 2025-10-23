Цей палацово-садовий комплекс у самому серці Варшави безперечно заслуговує на окреме місце серед найкрасивіших парків міста. Щоб дізнатись його історію, залишайтесь з нами та читайте деталі від 24 Каналу з посиланням на MagazynTravelist.

Чим особливий парк Королівські Лазенки у Варшаві?

Королівські Лазенки розташовані в самому серці Варшави, однак варто лише пройти крізь ворота, і ніби потрапляєш у зовсім інший світ. Тут панує спокій: затінені віковими дубами алеї, тихі ставки, романтичні мости та горді павичі, що неквапливо прогулюються поміж відвідувачів. Атмосфера парку зберегла чарівність 18 століття: здається, ось-ось з'являться дами в кринолінах і джентльмени в сюртуках та перуках.

Лазенки вирізняються своєю унікальною архітектурою, відомою не лише у Польщі, а і у всій Європі. Центральне місце тут посідає Палац на Воді – справжня перлина комплексу, поруч із яким розташований історичний амфітеатр. Цікаво, що колись ця будівля служила звичайною лазнею для знаті, яка відпочивала після полювання. Саме звідси і походить назва "Лазенки".

Для тих, хто прагне тиші та усамітнення, парк приховує затишні куточки: Храм Сибілли, Білий Будиночок або Єгипетський храм, схований серед зелені. Кількість пам'яток і краєвидів вражає, прогулянка тут може тривати цілий день. Головне не забути прихопити жменю горіхів чи арахісу для місцевих білочок, які давно звикли до уваги гостей.

Яка історія створення парку Королівські Лазенки?

Як зазначає Безвізко.ua, парк Лазенки був заснований у 17 столітті для польського магната Станіслава Любомирського і спочатку мав бароковий стиль. У середині 18 століття парк перейшов у власність короля Станіслава Августа Понятовського. Саме тоді почалася його масштабна перебудова під керівництвом придворного архітектора Доменіко Мерліні. Новий господар надав комплексу витончених рис класицизму, а головною окрасою став палац короля – справжня перлина архітектури тієї епохи.

Під час Другої світової війни Лазенки зазнали значних руйнувань: багато будівель було спалено, хоча основні палаци вдалося зберегти. Відновлення комплексу тривало кілька років після війни, і сьогодні він знову вражає своєю гармонією, історичною величчю та атмосферою минулих століть. Актуальний графік роботи музеїв та парку варто перевіряти на офіційному сайті.

Адреса розташування: вулиця Агриколи, 1, 00-460, Варшава, Польща.

