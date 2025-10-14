Цей замок зберігає безліч таємниць та загадкових історій. Сьогодні ми розкажемо про найголовніші із них, тож залишайтесь з нами задля деталей від 24 Каналу з посиланням на Polregio.

Яка історія створення замку Княжий?

Історія цього замку бере свій початок ще у 1288 році, коли князь Болко Перший, відомий під прізвиськом Суворий, наказав звести споруду, яку згодом назвали "ключем від Сілезії". Саме з цього моменту народилася перша легенда. За переказами, молодий Болко, тоді ще зброєносець, заблукав у густих лісах і натрапив на пагорб, де знайшов чорний камінь – вугілля. Подарувавши його королю, він отримав у відповідь дозвіл збудувати на цьому місці оборонну фортецю. Так і з'явилася назва "Fürstenstein" – "Княжий камінь".

Замок Княжий / фото Вікіпедія

Існує інша версія: шлях до цього пагорба Болкові вказала сама Афродіта. Назва "Фюрстенштейн" зберігалася з 1382 по 1945 рік, згодом її змінювали на "Княжня", а потім на "Княжий", під якою замок відомий сьогодні. Понад чотири століття, починаючи з 1509 року, фортеця належала шляхетному німецькому роду фон Хохбергів, у володіннях яких були також придворні стайні, частина земель Богушова та кілька навколишніх сіл, найстарішим серед яких вважається Щавно.

Які таємниці приховує Княжий замок?

У 1941 році нацистський режим конфіскував Княжий замок. Існує припущення, що його планували перетворити на один із головних штабів Адольфа Гітлера. Саме тоді розпочалася третя масштабна реконструкція, під час якої в'язні концентраційних таборів власноруч зводили потужні підземні споруди. Головна загадка полягає в тому, чим мав бути Княжий замок для німців. Чи точно це чергова квартира Гітлера? Що ж, до того, як будівлю захопили радянські війська, німцям вдалося знищити більшість доказів фактичного призначення самого замку Князя, і перш за все про призначення підземелля.

Підземелля замку / фото Вікіпедія

Через роки допитливі дослідники на чолі з Юзефом Піщеком, відставним офіцером польської армії заявили, що замок Княжий, ймовірно, мав стати експериментальною фабрикою найсучаснішої ракетної або навіть атомної зброї. На це вказують численні докази.

У будівництві було задіяно багато архітекторів і робітників, а також величезна кількість матеріалів, які не можна було б помістити в об'єм замку і відкритого підземелля. Крім того, дивно, що нагляд за будівництвом здійснювало керівництво Люфваффе. Ба більше, інтенсивні роботи в підземеллі замку тривали навіть після самогубства Гітлера і підписання німецьким командуванням капітуляції – її перервало лише вторгнення радянських військ.

Трохи раніше німці почали приховувати культурні цінності в підземелях. Кажуть, що там ховали цілі скрині зі скарбами. Деякі також вважають, що в підземеллях є замасковані тунелі, здатні розмістити цілі потяги з цими ящиками. До цього дня можна побачити численні сліди, які вказують на навмисне блокування тунельних ліній і підземних поверхів. Також говорять про залишки засипаної шахти ліфта.

Легенда про золотий потяг нацистів / фото Львівський метрополітен

Як зазначає Nocowanie.pl, були теорії щодо прихованого у тунелях золотого потягу, який був втрачений після Другої світової війни. Було зроблено невдалу спробу буріння свердловини в бетоні приблизно на 120 см і подальші випробування не продовжувалися, що викликало розчарування багатьох людей, включаючи дослідників, істориків і шукачів скарбів.

