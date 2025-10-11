У Польщі є одна визначна пам'ятка, яка приваблює багатьох туристів своїм запальним видовищем. Тож залишайтесь з нами, щоб дізнатись всі деталі від 24 Каналу з посиланням на Krakowska.

Де розташований пам'ятник дракона, який дихає вогнем?

Вавельський дракон – це постать, що назавжди увійшла в історію Кракова та є одним із найвідоміших символів Польщі. Він пов'язаний із Вавельським пагорбом, на якому нині розташований королівський замок. Щоб побачити цього легендарного героя, варто завітати на Вавель, де на пагорбі буде стояти ефектна статуя, яка стала однією з головних туристичних атракцій міста.

Який має вигляд пам'ятник дракона: дивитись відео

Як часто пам'ятник дракона дихає вогнем?

Вавельський дракон дихає вогнем цілодобово, кожні 5 хвилин. Газова установка всередині скульптури дракона досить стара, що викликає певні проблеми з електропостачанням, а іноді потребує ремонту, який займає навіть кілька годин. Але пам'ятка досі чинна та вабить туристів дивитись на неї кожен рік.

Яка найвідоміша легенда про пам'ятник дракона?

Як зазначає Тамтур, за часів правління легендарного короля Крака, який є засновником самого міста, у Кракові з'явилася страшна істота. Це був дракон, якого називали Живоглотом, бо він ковтав своїх жертв живцем. Щотижня чудовисько вимагало жертву, а саме вівцю. Якщо ж її не приносили, дракон починав їсти людей.

Щоб врятувати місто, король Крак послав своїх синів Крака та Леха знищити звіра. Сини вступили з ним у бій, але не змогли перемогти його силою. Тоді вони вирішили діяти хитрістю: зробили барана, наповненого сіркою. Дракон, проковтнувши опудало, відчув нестерпний біль, почав пити воду з річки Вісли, але зрештою задихнувся.

Малюнок легенди про дракона / фото Вікіпедія

Після перемоги між братами спалахнув конфлікт: хто ж саме отримав честь знищення дракона. У результаті один убив іншого і повернувся до замку, заявивши, що брат загинув у бою з чудовиськом. Таємниця відкрилася тільки після смерті Крака, після чого вбивцю вигнали з країни.

Існує інша версія легенди 15 століття, за Мартіном Більським. Вона говорить, що дракона переміг бідний швець Скуба. Він підкинув монстру барана, також начиненого сіркою. Дракон проковтнув його, відчув пекучий біль у горлі, випив половину річки та луснув.

Сьогодні ця легенда живе в серцях краків'ян. На Вавельському пагорбі стоїть бронзова статуя Дракона, створена в 1972 році польським скульптором Броніславом Хромим.

