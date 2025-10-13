Ми знайшли давній столичний майданчик, який зберігає свою моторошну і лякаючу історію. Тож залишайтесь з нами, щоб дізнатись більше деталей від 24 Каналу з посиланням на ТиКиїв.

Яка історія створення Зеленого театру?

Зелений театр у Києві має історію, яка починається з середини 19 століття. Перші його стіни зводили для посилення укріплень Печерської фортеці: вони закривали яр двома потужними лініями та приховували насосну станцію на березі Дніпра. Обидві стіни були оснащені внутрішніми галереями та кількома артилерійськими бійницями.

Верхня, пряма стіна, з'явилася в 1853 – 1854 роках, а нижня, напівкругла, зведена трохи пізніше у 1856 році. Вона мала контролювати підходи до Ланцюгового мосту і охороняти Подільські ворота. Між цими стінами проходив підземний хід, що сполучав майстерні на "Арсенальній" з насосною станцією, а під землею були прокладені чавунні водопровідні труби.

Амфітеатр в 1949 році / фото ТиКиїв

На початку 20 століття фортеця втратила військове значення – її використовували як склад, а верх залишався водопостачальним. Пізніше вежу знесли, а між стінами в 1949 році побудували кінотеатр. Після Другої світової війни, коли центр Києва лежав у руїнах, архітектор Олександр Власов запропонував перетворити схили Дніпра на розважальний центр.

Так з'явився парк із каруселями та амфітеатром на 4 000 місць. Проте з відкриттям Жовтневого палацу та Гідропарку популярність місця зменшилася. Амфітеатр пережив пожежу від удару блискавки, але пізніше його відновили і вже у 2011 році тут відкрили нічний клуб, який користувався великою популярністю. Нарешті, у вересні 2014 року історичну пам'ятку повернули громаді, але через порушення оренди заклад змушений був закритися.

Яка легенда існує про Зелений театр?

Як зазначає Zabytki.ua, на київських схилах Дніпра колись жив могутній чаклун на ім'я Адольніс. Він робив добро людям і всіма силами намагався захистити Русь-Україну від воєн та негараздів. Проте його щедрість зустріла зраду: лихі люди, які не хотіли віддати належну плату за його послуги, вбили мага. Душа чаклуна залишилася завислою між світами, і відтоді місце стало проклятим.

Протягом багатьох століть Провалля залишалося небезпечним та містичним. Тут збиралися різні душі, адже тіла деяких людей так і не були віддані землі, що ще більше підсилювало темну енергетику. У 19 столітті тут спорудили підпірні стіни та насосну станцію, а пізніше – Зелений театр. Підземні ходи і тунелі театру стали місцем таємничих подій: загадкові крики, постріли у нічній тиші, поява містичних фігур і сам "господар" місця, який карає тих, хто не поважає його територію.

Підземні ходи Зеленого театру / колаж 24 Каналу, фото ВечірнійКиїв

Навіть у 20 столітті Зелений театр пережив пожежі, реконструкції та численні спроби комерціалізації. Містика місця залишилася: деякі відвідувачі відчувають присутність чаклуна чи його дух у вигляді загадкових постатей, а енергетика Провалля продовжує відлякувати небажаних гостей. Легенда нагадує, що це місце потребує поваги, і будь-який недбалий крок тут може мати несподівані наслідки.

