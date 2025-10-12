Мовиться про Арбузинський каньйон та сусідні Білі скелі. 24 Канал із посиланням на UkrainaIncognita розповість про них докладніше.

Куди їхати на Миколаївщині, щоб побачити красивий каньйон і білі скелі?

В Арбузинському каньйоні можна не тільки помилуватись білосніжними гірськими виступами та мальовничими скелями, але й зануритися в атмосферу затишного степового Побужжя. Потужна енергія землі, тисячолітня геологія та здатні вразити флора й фауна – усе це саме тут.

Арбузинський каньйон – утворився мільйони років тому внаслідок водної ерозії гранітних порід поблизу річки Мертвовод. Його вирізняють великі обкатані валуни, мальовничі долини та численні плоскі тераси, які роблять це місце надзвичайно фотогенічним.

Який вигляд має Арбузинський каньйон: дивіться відео bikeladder

Як зазначають на "Гард.City", найвищу скелю тут називають Пуп Землі – і недарма, адже з її вершини можна побачити весь каньйон. Його ще, до слова, називають Малим Актовським – бо ці місцини Бузького Гарду розташовані поруч.

Неподалік є гранітний кар'єр із відомими Білими скелями – це виходи каолінових порід, що нагадують за виглядом фантастичні пейзажі турецької Каппадокії або гіпсові лабіринти Поділля. Тож сюди залюбки з'їжджаються туристи, фотографи, екстремали та цінителі дикої природи.

Дивовижні білі скелі на Миколаївщині: дивіться відео TourdeUkraine

Зверніть увагу: унікальність місцини не тільки у геології, а й у мікрокліматі – завдяки теплим породам тут ніколи не буває глибоких зимових промерзань, а весна приходить на кілька тижнів раніше, ніж у навколишніх регіонах.

