Озеро розташоване поблизу села Мигія в Миколаївській області. Це штучна водойма, адже раніше на цьому місці був кар'єр для видобування граніту, який потім затопила вода, розповідає 24 Канал.

Зверніть увагу Цю водойму на Вінниччині називають українським Байкалом та "блакитною лагуною"

Яке озеро відоме блакитною цілющою водою

Це Радонове озеро, що отримало таку назву через високий вміст радону – газу без кольору та запаху, що міститься навіть у повітрі.

Велика концентрація радону під час дихання негативно впливає на організм. Однак води з вмістом цього газу використовують для лікування захворювань нервової системи, хвороб серця, опорно-рухового апарату, шкірних захворювань тощо.



Блакитне озеро з вмістом радону / Фото Findway

Вода в Радоновому озері блакитна та дуже чиста, а саме озеро розташоване поміж скель. Це справжня природна естетика, яку приїжджають побачити жителі різних областей.

Тут можна просто покупатися та позасмагати, а можна поплавати на байдарках, сапах та каяках. Екстремали також приїжджають повправлятися у скелелазінні.

Точна глибина Радонового озера не відома. За розповідями місцевих та екскурсоводів, вона становить від 20 до 40 метрів.



Тролей над Радоновим озером / Фото Ukraїner

Над озером простягається тролей довжиною 457 метрів, а розташований він на висоті 77 метрів. Кажуть, що він є найвищим і найбільш швидкісним для спуску в Україні. Максимальна швидкість, яку може розвивати тролей, становить до 126 кілометрів на годину.

Де розташоване Радонове озеро: карта