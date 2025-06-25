Озеро расположено вблизи села Мигия в Николаевской области. Это искусственный водоем, ведь раньше на этом месте был карьер для добычи гранита, который потом затопила вода, рассказывает 24 Канал.

Обратите внимание Этот водоем в Винницкой области называют украинским Байкалом и "голубой лагуной"

Какое озеро известно голубой целебной водой

Это Радоновое озеро, получившее такое название из-за высокого содержания радона – газа без цвета и запаха, содержащегося даже в воздухе.

Большая концентрация радона при дыхании негативно влияет на организм. Однако воды с содержанием этого газа используют для лечения заболеваний нервной системы, болезней сердца, опорно-двигательного аппарата, кожных заболеваний и тому подобное.



Голубое озеро с содержанием радона / Фото Findway

Вода в Радоновом озере голубая и очень чистая, а именно озеро расположено между скал. Это настоящая природная эстетика, которую приезжают увидеть жители разных областей.

Здесь можно просто искупаться и позагорать, а можно поплавать на байдарках, сапах и каяках. Экстремалы также приезжают поупражняться в скалолазании.

Точная глубина Радонового озера не известна. По рассказам местных и экскурсоводов, она составляет от 20 до 40 метров.



Троллей над Радоновым озером / Фото Ukraїner

Над озером простирается троллей длиной 457 метров, а расположен он на высоте 77 метров. Говорят, что он является самым высоким и наиболее скоростным для спуска в Украине. Максимальная скорость, которую может развивать троллей, составляет до 126 километров в час.

Где расположено Радоновое озеро: карта