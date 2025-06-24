Карьер расположен в селе Губник, что в 115 километрах от областного центра. Сюда ежегодно приезжают сотни туристов как из Винницкой области, так и из других областей, рассказывает 24 Канал.

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Это Губницкий карьер, название которого происходит от наименования села, где он расположен. История возникновения водоема ничем не отличается от происхождения всех других карьеров. Однако красота здесь действительно невероятная и отличается среди других мест.

Вода имеет невероятный оттенок: с одной стороны кажется, что она голубая, а с другой – бирюзовая, как на Мальдивах. Карьер окружен скалами, что придает местности настоящего эстетического шарма.



Губницкий карьер / Фото "Винница.info"

Сюда приезжают путешественники, отдыхающие, рыбаки, но также это известное место для профессионального погружения. В 2020 году Губницкий карьер изучали дайверы – тогда им удалось погрузиться на 51 метр. Однако это не максимальная глубина водоема. По данным местного издания, глубина карьера – более 100 метров.

В селе Губник есть где остановиться, чтобы отдохнуть на карьере не один день. Туристам предлагают апартаменты в частных усадьбах или на базах отдыха.

Где расположен Губницкий карьер: карта

Дорога до села из Винницы занимает около двух часов. Ехать нужно через Брацлав, а затем двигаться по окружной Ладыжина. На пути к карьеру случится несколько сотен метров грунтовой дороги, но природа, которую вы увидите потом, этого стоит.